沛波通過配發1.2元現金股利 今年營運前景持續看好

沛波（6248）去(2020)年營收創歷史新高，每股稅後純益(EPS)1.74元，股東會決議配發1.2元現金股利。展望今年，公司維持正向看法，伴隨台商回流、基礎建設啟動，對建築用鋼需求穩定增長，將持續強化產品組合擴大市占率，以更精準的目標策略來區隔市場，精準行銷，同時更有效率的管理以降低成本，進一步提升整體獲利空間。

總經理葉俊良表示，去年營收站上歷史高峰31.15億元，年增3.41%，主因是鋼價連續走揚與國內工程需求釋出，以致於鋼筋產品供不應求，而沛波透過在北、中、南部擴建二次加工廠打造自己的優勢通路，就地提供客戶更完善的產品，且持續投入科技管理，將電子業供應鏈的生產、銷售、庫存管理概念導入鋼鐵業，客戶下單前已備妥原料，以達即時交貨給客戶、降低庫存及提升作業效率，進而帶動公司業績逐月成長，展現轉型成效並提升公司競爭優勢。

葉俊良說，5月因國內疫情嚴峻，工地為配合防疫政策採分流上班，工地出工率下降，雖出貨略受疫情影響，但今年以來國內營建業推案量多及公共工程持續釋出，對鋼筋等建築材料需求持續暢旺，公司會謹慎觀察後續疫情與市場變化，以做出有效之應變措施。期盼股東與員工能共體時艱，並相信沛波有足夠的實力可以度過這個疫情艱難時期。