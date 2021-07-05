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長榮四轉換公司債、晶宏 今起預收款券並管制撮合

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心公告，長榮（2603）四轉換公司債(26034)、晶宏（3141）、晶宏一轉換公司債(31411)、淳紳（4529）(4529) 、有益（9962）今（5）日起預收款券並管制撮合作業。

長榮海運國內第四次無擔保轉換公司債、晶宏、晶宏一轉換公司債、淳紳與有益因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月5日起10個營業日(7月5日至7月16日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次）。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託的買賣，向該投資人收取全部的之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 晶宏

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