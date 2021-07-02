連續爆量收黑、行情結束？法人：震盪可逢低搶好股

美股持續震盪創高，但費半指數轉弱拉回，導致台股今（2）日表現稍受壓抑，並且航運族群漲多後轉為震盪壓回，雖原物料族群因油價創高而轉強，但指數開高後維持在平盤附近整理，終場加權指數下跌3點，收在17,710點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，近期國際股市表現仍受美國聯準會（Fed）鴿派轉為鷹派的影響，並且國際貨幣基金組織（IMF）也提到，Fed可能需要在2022年底或2023年初開始升息，因為政府支出增加使得通膨率超過Fed長期平均目標水準之上，IMF甚至預期Fed可能在2022年上半年開始縮減資產購買規模，因此全球資金寬鬆格局將逐步轉為緊縮。

但Fed主席不斷強調，即使轉為緊縮也將是緩步的調整，對市場衝擊有限，加上自今年第1季起，美國科技類股便轉為相對弱勢，已提前反應將轉為緊縮的利空，因此近期Fed提出轉鷹派論點後，股市雖有反應而拉回，但下跌空間有限，美股整理後隨即轉強再創高，因此預期資金轉緊縮利空雖會影響市場信心，但對於全球股市影響有限，在全球經濟面持續增長之下，國際股市仍有望延續多頭格局。

此外，OPEC增產會議落幕，會議間同意就8月起日增產40萬桶，但阿拉伯聯合大公國在最後提出反對意見，導致產量政策未達成最終協議，帶動油價創近三年新高，油價為所有原物料的指標龍頭，油價持續強勢顯示經濟持續復甦，因此所有原物料報價都有望因此間接受到激勵，原物料族群雖出現獲利了節賣壓而壓回，但近期市場資金持續駐足於非電族群，原物料族群拉回整理後仍有走強機會。

另外，電子族群也將進入第3季產業旺季，加上美國科技股轉強，有望帶動台灣電子族群強勢，後續非電與電子族群健康輪動，指數有望隨多頭的美股震盪向上，因此近期震盪整理拉回時仍可逢低布局。