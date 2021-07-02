搶在0050之前！00714、00882公告配息率衝6%、8%

台股掛牌ETF 7月迎來除息大秀，最為國人熟悉的元大台灣50 ETF（0050）即將公布今年第二次配息結果，而搶在0050之前，有兩檔高配息ETF已率先捎來好消息！一是群益投信的群益道瓊美國地產（00714）1日公布第3季配息結果，每單位擬配發0.382元現金，換算年化配息率達6.9%，另一檔高人氣的中信中國高股息（00752）（00882）則在剛剛發布首次配息公告，預計每單位發放0.68元股息，年化配息率衝上8.7%。

群益道瓊美國地產為REITs ETF，同類型產品更為人熟知是復華投信的FH富時不動產（00712），長期高配息表現廣泛被宣傳，群益道瓊美國地產過去配息率多在3-4%，但此次在美國房市強勁，有資本利得可配發下，大方配息0.382元，為該ETF歷來配最多的一次；相對於前一次發放0.12元，配息更是大增2倍以上。

群益投信公告，群益道瓊美國地產第3季配息的初次評價結果，每單位擬發放0.382元，7月14日還會做第二次配息評價，若金額沒有減少，以該ETF為季配息推算，2日收盤價的年化殖利率高達6.9%。16日進行除息，8月11日分配收益。

群益投信表示，此次群益道瓊美國地產配息增加，主要是今年美國房市火熱，上半年REITs資本利得就有20%之多，高於標普500指數的15%，加上過往該ETF指數股利率穩定達3-4%，這次整體評估出來的配息躍升。接下來美股進入財報季，行情預期持續偏多，有利ETF除息後展開填息。

其中，在房市強勁走升，群益道瓊美國地產目前也繳出每次配息都填息的紀錄，投資人股息、價差兩頭賺。

而坐擁超過7萬名人氣的中信中國高股息，今年募集時就引發轟動，不論募集、掛牌後都交出亮眼的規模和受益人表現。這檔ETF瞄準中國高殖利率股，半年配息一次，2日公告首次評價結果，預計每單位發放0.68元，單次的配息率就超過4%，年化（乘以2）算起來的配息率更達到8.7%。

中信投信公告，中信中國高股息除息也訂在7月16日，前兩個營業日、7月14日還會進行第二階段評價公告，8月20日分配收益。對於下一次配息還能不能這麼高？中信投信表示會力求配息穩定、全面回饋投資人原則，因此對這檔收益有期待者，仍可進行長期布局。