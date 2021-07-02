傳產股遇亂流 台股小跌3點收17,710點

台股今日開高走低，盤中數度跌破平盤，終場收盤下跌3.79點，台股收盤指數17,710.15 點，成交量6,070.8億元。台股本周再創歷史新高，台股全周上漲207.16點，周K線再拉出長紅K棒，周線連七紅。

今日開盤後，資金一度湧進塑膠及鋼鐵股，但盤中短線交易盛行而引發震盪，鋼鐵走低，但新鋼（2032）、新光鋼（2031）、運錩（2069）及千興（2025）仍亮燈漲停；今日剛解禁的長榮（2603）開高走低，也未能帶動航運股再走揚。今日以車用電子族群表現相對強勢，電子通路、電子零件及通信網路等類股漲幅超過1%；強茂（2481）、創意（3443）、晶相光（3530）、康普（4739）、順德（2351）、茂矽（2342）與新唐（4919）漲幅較大。

第一金投顧表示，台股本周又創下歷史新高 17,863 點，18,000 點關卡在望，創高之後有望開啟又一波累股輪漲的循環。目前各種報價到第3季以前都將維持高檔，盤面熱絡的鋼鐵、航運報價停止上漲以前不預設高點。只是漲多之後，投資人宜審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第3季仍會向上的個股。

第一金投顧說，選股由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前鋼鐵、半導體、半導體設備、蘋概股、Miniled、驅動 IC、快沖 IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，可偏多操作，但須控制好資金水位與風險。