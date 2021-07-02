電池材料夯 立凱、康普盤中亮燈漲停
電池材料廠今（2）日股價搶搶滾，立凱-KY（5227）、康普（4739）今日股價均亮燈漲停，美琪瑪（4721）股價也大漲有6.5%，反應綠能商機。
全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY，受惠客戶測試訂單以及部分客戶急單貢獻，激勵5月營收雙成長，月增241.7%、年增3138.7%，寫下2019年10月來新高。累計立凱電今年前五個月營收0.98億元，年增176.7%。
電動車發展加速固態電池開發，磷酸系電池具備相當高的競爭力，立凱電在目前20餘家客戶外仍持續開發新客戶，多元拓展電動車商機。立凱-KY今日股價開盤直奔漲停板，來到每股18.40元。
康普上月底也公告5月自結，稅後純益4500萬元，年增906%，每股稅後純益0.39元，受惠電動車電池需求強勁，康普電池正極材料產能稼動率維持高檔，加上去年比較基期低，獲利表現與去年同期相比高達1878% 。
康普今年以來隨著各家車廠搶進電動車，電池材料需求大增，加上銷售單價提升，累計前5月營收達29.56億元，年增達37.2%。該公司今日股價來到漲停板102.50元，突破百元關卡。
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