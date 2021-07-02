台股解析／六大原物料族群輪漲 法人看好這類股接棒

台股衝上歷史高檔，統計上半年六大原物料股的漲幅發現，航運股以257%漲幅領先，玻陶、鋼鐵、造紙類股漲幅也相當驚人，時序進入第3季，原物料股漲勢不歇，但呈現輪動，航運股、鋼鐵、塑化之後，市場關注下一個領漲族群？法人認為，上半年走強的原物料股，在產業趨勢及人氣仍在之下，仍可望續強，但漲多股將出現輪動，有法人則是坦言，短期看好紡織股及造紙股可望接棒。

台股上半年加權指數累計上漲3,022點，漲幅20.5%，各類股表現部分，上半年以航運股漲幅257.6%領先各類股，另外，統計上半年原物料股的漲幅，玻陶類股漲幅82.6%、鋼鐵股漲幅74.5%、造紙類股漲幅48.7%、紡織股漲幅28.76%、塑膠股漲幅10.24%；六大原物料族群中，塑膠股漲幅較大盤指數低。

台股今（2）日開高震盪，航運股因長榮（2603）解封，早盤占大盤成交比重激增，一度超過5成，盤中占大盤成交比重降至37.7%，航運類股翻黑，盤中跌幅2.33%，盤面上領漲類股包括塑化類股、鋼鐵股等，占大盤成交比重都超過1成。

航運股漲多下出現休息走勢，鋼鐵股近日也是強漲指標，國際油價上漲，美國西德州原油期貨突破每桶75美元，為2018年10月以來首見，油價漲勢持續推升塑化股表現，連日來展開上漲攻勢，今日六大原物料族群中，塑膠守在紅盤，航運、造紙、玻陶、鋼鐵、紡織股則是下跌。

六大原物料股上半年漲幅不小，市場關注下半年是否持續大漲？日盛投顧總經理鍾國忠表示，原物料股上半年表現強勢，下半年在產業趨勢正向，加上人氣聚集，上漲的多頭氣勢仍在，不過可能出現輪漲。

鍾國忠說，以上半年原物料族群的表現來看，塑膠股漲幅相對較小，主要是因為股本較大，對漲幅造成壓抑，他認為，以獲利來看，塑化股的表現不如航運股，目前看起來，包括航運、玻陶、鋼鐵、造紙等類股基本面沒有改變，報價上漲加上需求仍在，下半年仍將上漲，但將持續輪漲的機會較大。

證券分析師張陳浩坦言，航運股漲幅太高，鋼鐵股也漲多，塑化股雖因油價上漲推升漲勢，但要注意的是，不是所有塑化股都受惠油價上漲，要本個別公司是否真的受惠，因此，塑化股要看產業鏈的價差來決定是否因油價上漲而受惠。

張陳浩認為，原物料族群下半年仍將是輪漲表現，在航運、鋼鐵、塑化股之後，看好下一個接棒的是紡織股，因為紡織股的原料主要來自塑化，因此出現一個慣性，在塑化股上漲下，下一個接棒上漲的是紡織股，另外，短期也看好造紙，目前紙類股仍在上漲，若有拉回也可以布局。

張陳浩指出，造紙股看好原因在於報價上揚之外，還有碳權交易的題材；至於玻陶股預期會較慢，主要是已經上漲過一波，後續可觀察銅價的表現。