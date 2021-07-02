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群創股東會報喜 面板三雄盤中股價齊步漲

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

群創（3481）昨（1）日舉行股東會，強調面板產業下半年進入傳統旺季，訂單滿手，打破近期市場空頭言論。今（2）日面板三雄群創、友達（2409）、彩晶（6116）受到激勵，盤中皆大漲4%以上，其中彩晶漲幅更超過6%，股價超車友達，成為三雄中最高價股。

近期市場對面板後市有諸多雜音，普遍認為過去一年多面板報價已連漲13個月，造就史上最強大的多頭走勢，在歐美各地解封後，需求將會回落，供需比將回到健康甚至供過於求的狀態。

不過，群創經營團隊昨日指出，第3季將逢返校潮前的採購季，第4季則有歐美黑色星期五、耶誕節購物季備貨需求，整體需求仍強勁，傳統旺季效應浮現；且有多家資訊科技（IT）客戶，抱著現金和群創搶訂面板長約，訂單能見度看到明年無虞。

群創總經理楊柱祥透露，群創訂單已看到明年，主要受惠於在家工作、遠距學習等帶來的商機，尤其長時間使用筆電會覺得螢幕太小，引發增購監視器螢幕的需求升溫。

今日群創盤中高點達21.75元，上漲0.95元，漲幅4.6%；友達盤中達23.15元，上漲0.9元，漲幅約4%；彩晶則衝高至23.35元，上漲1.45元，漲幅6.6%。

面板三雄近期股價疲軟，但彩晶表現在其中屬相對穩健，今日在大漲後成功「篡位」，成為三雄中最高價股。

法人表示，因為旺季出貨量本就有所支撐，公司對訂單釋出正面看法，面板報價下半年也能在相對高檔持穩，預期群創、友達今年應可達成每季賺進百億元的目標。

群創 面板

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