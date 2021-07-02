疫情又升溫？宅經濟買盤搶進 富邦媒盤中衝上2000元

北市環南市場增41例陽性，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在11:30舉辦臨時記者會，市場預期，疫情若又見升溫，將持續推升宅經濟需求，買盤搶進指標股富邦媒（8454），使富邦媒盤中股價應聲衝破2,000元大關，來到2,035元，再飆歷史天價紀錄，盤中漲幅逾7%。

法人表示，全台自5月中旬升三級警戒，富邦媒5月營收已寫下歷史次高，6月在宅經濟需求大爆發，加上618年中大促的帶動下，富邦媒營收有機會創下歷史新高。

富邦媒預計在7月5日、也就是下周一除權息，每股將發放現金股利10元、股票股利3元，股價在除息前夕飆上史上高峰。

富邦媒因疫情零接觸成為消費趨勢，連帶驅動品牌與商家跨足線上零售通路的佈局，也加速消費習性的轉移。面臨宅經濟商機，momo也積極投入基礎建置，至今年第1季momo全台倉儲已達35座，且持續強化南台灣物流能量，在「永康物流中心」啟用後，momo南台灣最大的自動化「南區儲配運輸物流中心」也於第2季新建動土。而中部地區也已找到主倉建置理想標的物。

預估兩年後，中、南部兩大倉儲加入營運陣容後，富邦媒不僅可更快速服務在地消費者，同時也將有助於當地物流產業鏈開發，及培植在地供應商與配送商，帶動台灣整體電商產業服務的升級。