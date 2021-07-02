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長榮今解封 早盤股價再創新高後壓回

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
長榮貨櫃示意圖。報系資料照
長榮貨櫃示意圖。報系資料照

長榮（2603）處置交易期滿，今（2）日恢復正常交易，本土法人將目標價上調至339元，早盤以213元平盤開出後走高，一度拉升至219元，再創歷史新高價，早盤股價走勢震盪，一度翻黑下滑至209元。

本土法人認為，長榮的新船待交量大，將是明年供不應求的受惠業者；法人預期，受惠SCFI 運價指數創新高，加上美國線長約換約價格大漲，將推升長榮6月營收再創新高，第3季旺季更旺。

法人看好貨櫃航運長期表現，在評價方面，針對長榮今年稀釋稅後EPS預估值33.85 元，給予10 倍P / E，目標價339 元，維持買進建議；另有一家本土法人則是將目標價調高至270元，重申買進評等。

長榮今日以平盤開出，一度再刷新歷史新高，但逢高賣壓下股價翻黑，早盤一度下滑至209元；萬海（2615）也是開高，但盤中一度小翻黑，股價同樣震盪；陽明（2609）以197元開高後翻黑，盤中跌幅逾2%。

長榮 萬海

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