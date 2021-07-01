在家上班還是在家投資？大數據分析告訴你國人最愛這類股！

疫情三級警戒期間台股指數屢創新高，股票投資成為疫情之外流行的熱門話題。究竟國人有多瘋股市？源大數據團隊運用uMiner輿情數據分析平台，以PTT-Stock（股板）過去一年半的數據作為分析資料，解析在家工作期間民眾是否更加積極參與股市投資、以及討論了甚麼樣的議題？

首先是Stock板的聲量，根據聲量趨勢顯示，PTT-Stock板文章數在今年5月創下過去一年半的新高，單月文章數超過6000篇，平均一天超過200篇的文章產出。到了六月，Stock板文章數仍是過去一年半第三高，相較於去年6月成長將近一倍。上述兩個數據顯示，防疫期間不僅有不少國人在家上班，更有不少國人在家投資，讓投資股市成為全民熱潮。

PTT-Stock板有著不同文章類型與資訊，因應發文者的需求延伸出各式主題。根據圖2顯示，聲量最高的文章類型是新聞資訊的分享，不過請益類、標的類、與心得類也有不低的比例。如果我們把這三類板友主動發文內容的文章類型來分析，根據圖3顯示，今年5月與6月期間請益類的文章比例達到59%與60%，這樣的結果毫無疑問說明兩種可能性：第一，股市的新手增加，請益的文章自然變多；第二，台股屢屢創新高，也意味著風險的提升，為了尋求避險的方法，請益文就如同雨後春筍般不斷出現。

PTT-Stock版文章類型。圖2／源大數據提供

Stock板板友自發性文章類型各月比例。圖3／源大數據提供

最後我們來看看Stock板板友偏好討論與分享的投資標的有哪些，統計所有6月標的文，如表1顯示，前五名分別是：陽明、萬海、長榮海、高端、友達，其中前三名都是海運類股。由此可見，板友也有搭上海運強勢熱潮，為了有朝一日能成為"航海王"不斷參與詢問與討論。