外資賣超179.67億 賣超這十檔最多

台股今（1）日在創高後壓回，收在17,713.94點，三大法人全數賣超，以外資賣超179.67億元最高，統計外資賣超前十大個股中，賣超聯電（2303）28,484張，居賣超個股冠軍，外資買超最高的則是大成鋼（2027）。

台股今日以17,801.19點開高，早盤鋼鐵股、航運股領軍多頭上衝，一度衝達17863.9點，再創歷史新高，可惜鋼鐵股開高走低，指數盤中翻黑，終場下跌41.52點，三大法人賣超225.38億元，外資賣超179.67億元，投信賣超14.16億元，自營商賣超（合計）31.54億元。

外資今日賣超前十大個股依序是聯電、中石化（1314）、中鋼（2002）、友達（2409）、力鵬（1447）、華邦電（2344）、南紡（1440）、國泰智能電動車、仁寶（2324）、元大金（2885）等；其中電子股有4檔，傳產股也是4檔，包括鋼鐵、紡織、塑化等。

外資賣超聯電28,484張，居賣超個股之冠；外資賣超第二名是中石化，單日賣超27,347張；外資賣超第三大為中鋼，單日賣超25,778張；另外，面板股也遭外資賣超，賣超友達16,369張，居外資賣超第四大，彩晶（6116）則遭外資賣超9,681張，群創（3481）也遭外資賣超9,033張。

外資今日買超前十大個股依序是大成鋼、中鴻（2014）、華新（1605）、奇力新（2456）、運錩（2069）、期元大S&P石（00642U）油、允強（2034）、大亞（1609）、和桐（1714）、中工（2515）等。

法人表示，台股今日高檔出量，指數上檔壓力變重，日、月KD高檔背離，且成交量創近期新高，指數過高但量能並未過高，出現量價背離的情況，加上外資今年來賣超台股，後續行情能否持續，需要謹慎看待，預期可能呈現高檔震盪，不排除壓回的可能。

法人認為，在布局下可以低接漲價族群、6月營收表現佳、或是上半年財報佳、下半年具成長性的個股，傳產股部分，包括航運股、鋼鐵股等可以找產業中領頭股去低接。