同樣股東會隔天除息 致新取消、聯發科如常
電源管理IC廠致新（8081）原訂股東會隔日就進行除息交易，但因未符合相關規範而取消。同樣計畫在股東會隔日除息的聯發科（2454）則不受影響，仍將照原計畫於下周二（7月6日）除息。
國內5月爆發的新冠肺炎疫情，造上市櫃公司原本必須在6月完成召開股東會全數取消，被迫延到7月舉辦，造成今年的股利發放時程跟著受到影響。
為了趕上進度，有部分公司選擇在股東會的隔一天就進行除息交易，聯發科、致新都是類似的規劃，但致新出現變數。
致新上週原本宣布將於7月21日進行除息，股東每股將配發9.5元現金股利，但今（1）日公告因未符合相關規範，必須等到20日股東會通過後，才能授權董事長另訂配息基準日和股利發放日，因此原訂時程取消。
相較之下，較早決定除息時間表的聯發科並未受到影響。聯發科表示，除息時間沒有改變，將依原計畫進行。
聯發科上月21日公告，今年除息交易日訂為7月6日，現金股利7月29日發放。該公司已經敲定7月5日舉行股東會討論股利政策，一旦獲得通過，等於隔一天就要進行除息，股東每股將可領到37元現金股利，合計發放超過588億元現金。
聯發科今年特別變動股利政策，除了調高經常性現金股利配息率外，也將於四年內加發特別現金股利每股16元。以今年來看，擬對股東配發每股21元的經常性現金股利，配息率為80%，加上每股16元的特別現金股利，總計每股現金股利為37元。
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