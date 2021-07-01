野村投信：第3季風險性資產潛力佳

後疫情時代，全球經濟展現強勁復甦力道，企業獲利前景樂觀，但是聯準會於6月中旬利率會議表達鷹派的看法，投資人擔憂未來聯準會將逐步自市場收回資金，進而造成市場震盪。展望第3季，景氣持續增溫，而資金仍舊保持寬鬆，風險性資產仍具不錯的投資價值，股市看好美國、中國以及新興市場，類股則首選非必需消費、工業與科技等受惠景氣成長趨勢之族群；債市方面，持續看好高收益債券與新興市場債券。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，下半年全球市場有三個發展方向值得關注，首先是聯準會縮減(Taper)量化寬鬆的進程比市場預期快，目前各界普遍認為聯準會將於9月或10月採取動作，但這仍要看屆時經濟情況而定；其次則是在景氣回歸成長格局後，各國經濟刺激政策將恢復正常，不必再推出大規模的方案；第三點是第三季及之後的GDP數字可能不如第二季那麼強，可能會引起部分投資人的擔憂，不過這主要是因去年第2季基期低所致，並非景氣趨緩。

周文森指出，雖然全球景氣持續成長，但投資人仍會擔憂通膨升溫以及聯準會的Taper，這些擔憂將造成市場波動，並營造出逢低進場的機會。分析美國的通膨數據，通膨確實在上揚，但若細究其中各項因素，會發現此次的通膨主要來自於商品原物料的上漲，而不是勞動市場工資的增加；事實上，在排除食物與能源的價格成長後，通膨仍在正常水位。在通膨仍處於緩步成長階段，只要勞動市場的通膨未明顯增加，聯準會的利率政策不會調整。

至於聯準會的後續行動，建議先觀察將於7月7日公布的會議記錄，目前市場普遍預期聯準會將於今年9月或10月開始縮減量化寬鬆，但這時間點可能稍早，仍要觀察屆時的經濟活動情形；至於升息時程，目前預期會發生在2022年底或2023年初。

由於景氣持續成長，資金面也保持寬鬆，第3季風險性資產仍相對看好，建議股優於債。周文森指出，美國與中國股市前景持續看好，仍是資產組合中的核心部位。歐洲經濟比較晚出現反彈，第3季還有持續成長的空間，第3季表現可多加留意。另一個亮點是新興市場，受惠於歐美等成熟經濟體步入復甦軌道，加上原物料價格上揚，將有利新興市場國家的經濟表現。類股方面，看好受惠景氣復甦的非必需消費、工業、科技以及通訊服務等，惟勝出關鍵仍在選股。

債券市場則持續看好高收益債及新興市場債。高收益債企業財務面持續改善，且融資的信用標準仍保持寬鬆，違約率也維持在低檔，此外，近期高收益債企業信用評等調升的數量不僅大於被調降的數量，且調升相對於調降的比率仍在增加，是高收益債的正向發展趨勢，看好墜落天使高收債、全高收及美高收後市。