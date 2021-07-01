台股創高後壓回 新台幣、法人、融資是多空三部曲

台股今（1）日指數持續延續強勢走勢，大盤在傳產股帶動下，行情早盤持續走高，盤中再創新高，不過由於量能放大過快，指數出現獲利回吐賣壓，11點後指數由紅翻黑，終場指數下跌41點，收在17,713點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國ADP研究機構數據顯示，美國民間部門的就業人數增加69.2萬人，優於彭博調查的經濟學家預期的增加60萬人，顯示勞動市場進一步復甦，預期即將公布的非農就業應該也會表現不錯，由於經濟活動的重啟帶動就業人數增加，美國聯準會在6月中旬的決策會議上承諾將購買美國公債及MBS規模維持在每月1,200億美元，一直到就業和通膨目標有「顯著進展」，若就業通膨一直往好的發展，相關減債時程勢必將提前到來，對於後續股市續揚將產生不確定。

台股在創歷史新高後壓回，市場專家表示，「美元、法人、融資」將是後市多空三部曲。

首先，美元指數近期持續創下反彈高，亞幣近期雖未破底，但整體也維持在相對低檔，預期新台幣在此影響下，整體升值不易，代表後續資金動能將出現減緩疑慮。

其次，法人態度，外資近期在現貨市場維持買超，期貨未平倉空單近期也持續回補，但目前空單仍維持在相對高檔；本土投信持續調節集中市場，政府基金近期在指數創高之際出現減碼跡象，顯示整體法人對於台股呈現土洋對作，不過由於本波本土資金表現相對外資好，預期在本土資金未明顯回補下，指數衝高幅度應有限。

從融資餘額來看，近期融資的低點2,145億元（5月17日），至6月底的融資餘額來到2,868億元，整體融資增幅33%，相較於這段期間指數反彈漲幅約16%，融資增幅已經大於指數漲幅超過一倍，在浮額相對已經有點凌亂下，預期指數往上將有震盪整理機會。