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00893掛牌交易衝24萬張 創台股ETF紀錄

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

國泰智能電動車（00893）今（1）日上市交出好成績，受到投資人積極追捧，ETF開盤就爆量上漲，表現強於台股，終場也逆大盤收紅，累積全天成交量超過24萬張，刷新台股ETF的掛牌紀錄！

00893今天首盤就有2.1萬張熱量，投資人交易踴躍，20分鐘衝出10萬張，人氣強勁，使早盤漲幅一度飆近2％，後在漲勢獲得控制，ETF成交量排行雖從台股前三，掉到第七，但溢價也收斂到1％內，終場ETF小漲0.07元，收15.07元，漲幅0.4％，交易量24.3萬張。

國泰投信統計，過去台股ETF掛牌交易紀錄是國泰台灣5G＋超過16萬張，00893熱度更高，早盤交易量就已經有超越的趨勢，全天表現一如預期創紀錄。

國泰投信指出，電動車商機樂觀，下半年車市需求復甦，才將帶動一波電動車行情，投資人看好題材不必急著進場，可分批布局，保留部分資金在震盪時介入，更能提升績效。

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