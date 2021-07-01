台股開高走低 跌41點收17,713點

台股今（1）日開高走低，早盤在鋼鐵及航運持續領軍走揚下，指數一度改寫歷史新高，盤中最高來到17,863點；盤中逢高停利賣壓出籠，鋼鐵股指數翻黑，加上運輸族群漲勢收斂，指數高低差219點，終場下跌41點，收在17,713點，成交量達6,424億元。

盤面上，航運族群依舊是交投重心，成交比重為38%，貨櫃三雄續揚，漲幅落在4%至8%間，且長榮（2603）今日登上200元大關。電子類股依舊表現疲軟，成交比重僅26%，電子權值股如：台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）仍壓在盤下震盪。此外，鋼鐵族群今日遭賣壓衝擊，類股指數由紅翻黑，轉由塑化族群接棒演出。

另外，中小型股今日壓力沉重，由環球晶（6488）、世界（5347）、穩懋（3105）等領跌，導致櫃買指數跌破5日均線支撐，以下跌2.8點，收在211.32點。

展望後市，統一投顧認為，時序步入7月，最近5年美股指數7月必漲，可望帶動全球股市信心。加上台灣疫情明顯降溫，7月12日解封有望，且股東會及法說會登場，行情可期；以及進入產業備貨旺季，且目前技術面呈現多頭排列，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。