快訊

【7/1確診地圖】增47例本土3例境外、死亡13例！ 陳時中：群聚需要釐清

撐不下去了！福和客運8月停駛營運 衝擊基隆到新店運輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開高走低 跌41點收17,713點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。記者葉信菉／攝影
台股示意圖。記者葉信菉／攝影

台股今（1）日開高走低，早盤在鋼鐵及航運持續領軍走揚下，指數一度改寫歷史新高，盤中最高來到17,863點；盤中逢高停利賣壓出籠，鋼鐵股指數翻黑，加上運輸族群漲勢收斂，指數高低差219點，終場下跌41點，收在17,713點，成交量達6,424億元。

盤面上，航運族群依舊是交投重心，成交比重為38%，貨櫃三雄續揚，漲幅落在4%至8%間，且長榮（2603）今日登上200元大關。電子類股依舊表現疲軟，成交比重僅26%，電子權值股如：台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）仍壓在盤下震盪。此外，鋼鐵族群今日遭賣壓衝擊，類股指數由紅翻黑，轉由塑化族群接棒演出。

另外，中小型股今日壓力沉重，由環球晶（6488）、世界（5347）、穩懋（3105）等領跌，導致櫃買指數跌破5日均線支撐，以下跌2.8點，收在211.32點。

展望後市，統一投顧認為，時序步入7月，最近5年美股指數7月必漲，可望帶動全球股市信心。加上台灣疫情明顯降溫，7月12日解封有望，且股東會及法說會登場，行情可期；以及進入產業備貨旺季，且目前技術面呈現多頭排列，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。

鋼鐵股 台股

延伸閱讀

7月12日後全國解封或微解封？政院：目前沒有規劃

漲幅勝台股！國泰電動車ETF買氣大爆棚

蔡明彰觀點：航運、鋼鐵領軍 啟動傳產半年報EPS上修潮

美股多收紅 法人：台股可望維持盤堅走勢

相關新聞

併購奇力新大加分 小摩上修國巨目標價至880元

國巨（2327）併購奇力新（2456）成為「新國巨」，未來新國巨被動元件版圖不但擴大，還有更多銀彈進行併購壯大競爭力，外...

謝金河：布局與卡位 投資者的眼光與智慧

在疫情困擾下，大半年過了，台股在三十日寫下一七七九七．二七的歷史新高，刷新了四月二十九日盤中創下的一七七○九．二三的高價。

下半年台股夯什麼？投資趨勢大補帖

台股在第二季歷經疫情大爆發、內需打趴，但是外銷依然熱絡，電子、原物料塑橡膠、鋼鐵等，加上航運歷史上最強榮景持續，加權指數又戲劇性穿頭創歷史新高點...

Q3車市解封 誰是黑馬股？

面對後疫情時代，歐美各國因疫苗施打率超過五成，民眾已陸續規劃解封後的行程，但多半僅能在國內遊玩，外出遠遊規劃將提高購車意願，估計下半年報復性購車需求出籠，上半年新車產能受制於車用晶片缺貨...

台股開高走低 跌41點收17,713點

台股今（1）日開高走低，早盤在鋼鐵及航運持續領軍走揚下，指數一度改寫歷史新高，盤中最高來到17,863點；盤中逢高停利賣...

航運股領漲 台股盤中衝上17863點再創新高

台股今天持續震盪走高，指數一度上漲逾百點，攀高至17863.9點，再創歷史新高。航運類股指數大漲逾8%，仍為推升大盤攻高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。