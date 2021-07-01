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鋼鐵及航運變臉 大盤指數殺低破平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

大盤指數今(1)日開盤後再創歷史新高，但鋼鐵股先由高走低，萬海（2615）由漲停板價打開後，航運類股也隨之急挫，台積電（2330）等半導體權值股也未能撐盤，大盤指數在11點後滑落至平盤之下。

大盤指數在11點後曾跌落至17,721.56點，下跌33.96點。主要是鋼鐵股指數翻黑後，原本亮燈漲停的萬海及陽明（2609）也遭賣壓摜開，頓時引發賣壓；不過，今日資金轉移至塑化股跡象，顯示多頭尚未棄守台股。分析師說，長榮（2603）明天解禁後，當沖更易引發大幅波動，投資今日有先卡位跡象，雖鋼鐵及航運仍是大盤資金匯集之處，但短線交易居多之下，介入者宜控管資金風險。

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