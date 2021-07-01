鋼鐵及航運變臉 大盤指數殺低破平盤
大盤指數今(1)日開盤後再創歷史新高，但鋼鐵股先由高走低，萬海（2615）由漲停板價打開後，航運類股也隨之急挫，台積電（2330）等半導體權值股也未能撐盤，大盤指數在11點後滑落至平盤之下。
大盤指數在11點後曾跌落至17,721.56點，下跌33.96點。主要是鋼鐵股指數翻黑後，原本亮燈漲停的萬海及陽明（2609）也遭賣壓摜開，頓時引發賣壓；不過，今日資金轉移至塑化股跡象，顯示多頭尚未棄守台股。分析師說，長榮（2603）明天解禁後，當沖更易引發大幅波動，投資今日有先卡位跡象，雖鋼鐵及航運仍是大盤資金匯集之處，但短線交易居多之下，介入者宜控管資金風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言