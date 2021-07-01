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長榮飆天價 法人競相調高目標價、上修至339 元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

長榮（2603）股價持續上漲，飆出歷史天價，躋身200元俱樂部成員，今（1）日股價持續創高，本土法人則是再上調目標價，兩家本土法人最新報告同步上修長榮目標價，分別調高至339元、270元，重申買進評等。

本土法人今日最新報告表示，全球貨櫃新船訂單從去年12 月起明顯增加，新船下水多數集中在2023 ~ 2024 年；今年及明年新船下水量偏低，由於全球解封，明年全球景氣復甦，明年貨櫃航運供不應求將更加嚴重。

另外，明年6月美國西岸碼頭工人要重談合約，根據以往經驗，常因為薪資談判造成工人大罷工或怠工，本土法人表示，屆時港口恐將更加壅堵，供不應求將更加嚴重，推升運價狂飆。

本土法人認為，長榮的新船待交量大，將是明年供不應求的受惠業者；法人預期，受惠SCFI 運價指數創新高，加上美國線長約換約價格大漲，將推升長榮6月營收再創新高，第3季旺季更旺。

法人看好貨櫃航運長期表現，在評價方面，針對長榮今年稀釋稅後EPS預估值33.85 元，給予10倍P / E，目標價339元，維持買進建議。

另一家本土法人最新報告看好長榮海運補庫存需求強勁，明年獲利維持高峰，法人認為，今年美國銷售維持強勁，但因港口處理量能受限將造成庫存持續下探，預期明年補庫存時間將提早，明年運價維持高檔。

本土法人上修長榮今年、明年每股純益預估值，分別為31.8元、29元，給予目標本淨比4倍，重申買進評等，上修目標價至270元。

長榮今日股價開高走高，早盤以204元開出，一舉突破200元大關，一度衝上216元，逼近漲停216.5元，盤中漲幅9.64%。

長榮海運

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