長榮明「解禁」 大型投顧報告上修目標價奔270元

長榮海運（2603）遭列為處置股票，採每5分鐘撮合一次，明(2)日恢復正常交易方式，國內大型投顧今(1)日出具研究報告，看好補庫存需求強勁，長榮2022年獲利維持高峰，上修目標價到270元。

法人考量長榮獲利連續兩年維持十年新高，ROE 達 97%，調升目標本淨比至4倍，將評價基礎調整至2022年淨值，上修目標價至 270 元。

法人報告指出，近期亞洲地區疫情升溫，塞港現象從歐美蔓延至亞洲，儘管中國第三大港鹽田港已從一個月前開始減少處理量能下全面復工，然待消化的貨櫃開始大量湧出將造成其他地區塞港，船舶準班率維持低檔，下半年供給將持續吃緊，無法填補旺季需求，預期今年無法填補的庫存，將使明年補庫存時間提前，運價第3季旺季持續上漲後，運價將維持高檔至 2022 年。

法人說，儘管中國第三大港鹽田 6月23日已全面復工，然 6 月以來，因疫情再起導致港口處理運力一度下探至 30%，在恢復運力時有高達 35 萬 TEU 貨櫃堆於碼頭，以鹽田1日處理 3.6萬 TEU 量能計，加上新貨持續抵達，需 10 日以上才能紓解，長賜輪困於蘇伊士運河僅 6 天，SCFI 運價上漲 47%，船舶準班率下探至39%。

疫情影響鹽田處理量能近一個月，加上碼頭處理量能同時需拖車公司、鐵路等運輸系統配合，預期下半年供給仍然吃緊，第3季運價有望持續上漲、第4季則維持高檔，預估第3季/第4季平均運價季增 12%/季減 3%，上修第3季/第4季獲利 32%/44%。

此外，今年美國銷售強勁，3-5月單月零售銷售額皆超過去(2020)年 12 月旺月水準 6,114 億美元，儘管美國貨櫃進口量維持單月高檔大於 2 萬 TEU，銷售速度優於補庫存速度，導致4 月存銷比創下歷史新低 1.07；法人預估，若第3季銷售維持相同力道，將導致第3季不若以往能為第4季銷售旺季備貨，第4季節慶銷售後將導致存銷比持續下探，使得零售商2022年必須從農曆年後就開始補庫存。在淡季不明顯下，加上港口處理量能並無法大幅提升，預估明年第1季運價僅回跌 10%，上修2022年每股盈餘，有望與今年相當。