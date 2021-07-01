漲幅勝台股！國泰電動車ETF買氣大爆棚

國內首檔電動車ETF-國泰智能電動車（00893）1日正式掛牌，在該ETF募集衝出百億元的佳績，1日上市不意外上演強勢行情，開出第一盤就有2.1萬張巨量成交，20分鐘破10萬張，一舉登上台股交易量三強；盤中最大漲幅也飆到近2%，強於台股，全天表現有機會再刷ETF市場紀錄。

國泰投信統計，國泰電動智能車20分鐘就有10萬張熱量，已經超越自家前一檔熱賣的國泰台灣5G+（00881）首日掛牌成績。國泰台灣5G+去年底上市時，首日交易量達16.7萬張，為國泰投信ETF最好的掛牌表現；在電動車題材活躍下，電動智能車ETF有機會寫下更多佳績。

國泰智能電動車ETF 1日上市就吸引高度關注，在首盤即有2.1萬張成交量，10分鐘破7萬張，20分鐘再衝破10萬張，為僅次於中鋼（2002）、燁輝（2023）兩檔人氣股的第三大量標的，ETF盤中漲幅也因此一度拉升近2%，溢價約1-2%左右，較過去幾檔募集熱銷的ETF首日溢價3-5%，有比較控制的情況。

對此國泰投信亦率先在6月29、30日透過媒體及Line@，提醒投資人留意首日可能溢價的風險，若看好電動車題材可分批介入，特別是股市高檔，保留一些現金在下跌時布局，更能提升績效。

另外值得注意是，國泰智能電動車ETF單一個股上限15%，原本預期前兩大的輝達、特斯拉都有約15%的權重，不過因輝達短線漲勢更兇，權重高達17.25%，特斯拉約12%。輝達會超配，部分原因也和該追蹤指數已在4月完成換股，後輝達於指數中的權重不斷提高，ETF因此隨指數加碼。