快訊

「已達解封條件」！台大教授：做好4措施 解封機會越高

WHO出疫苗血清標準品 食藥署放著不用難接軌國際

國巨併奇力新市場肯定今股價雙漲 奇力新大漲逾9%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（30）日宣布併購奇力新（2456），對奇力新而言，有溢價10%的激勵，另外，二家公司合併之後，將可貢獻新國巨集團 15% 營收，獲利、每股純益也將提升；法人估，國巨獲利可望成長 10%，今（1）日二檔個股早盤雙雙開高，其中，國巨一度上漲逾3%，奇力新更一度大漲逾9%。

對於二家公司合併，市場法人多持正向看法，再加上對奇力新而言，更以溢價10%合併，因此激勵今日該二檔個股雙雙開高，其中，奇力新股價一度大漲逾9%，股價高點來到110.5元，股價差一檔登上漲停價；另外，國巨股價早盤股價也上漲逾3%，盤中高點來到578元，股價也寫下逾二個月新高。

國巨董事長陳泰銘表示，目前奇力新 80% 屬於共用型產品，高端產品比重20%，未來奇力新併入國巨後，將透過國巨集團的資源及通路，加速推動高端、利基應用及產品銷售，陳泰銘預計未來奇力新在高端產品每年將有10%至15%的成長。

而對國巨來說，併購奇力新之後，在產品線方面能一次提供完整電阻、電容、電感等被動元件解決方案，陳泰銘強調，好的產品組合可提升毛利率和獲利，陳泰銘強調，二家公司的合併，對奇力新可帶來產品結構、銷售布局成長，對母公司國巨也能同步受惠。

國巨 奇力新 陳泰銘

延伸閱讀

美股多收紅 法人：台股可望維持盤堅走勢

國巨併奇力新 溢價10%

國巨電動車領域 超前布局

國巨取得奇力新100%股權 外資：效益迅速顯現　

相關新聞

航運、鋼鐵領軍 啟動傳產半年報EPS上修潮

萬寶投顧蔡明彰強調，台股真的是台灣之光，台股上半年收盤不僅創下歷史新高，漲幅20.5％，在主要國際股市績效僅次於越南、俄羅斯，居第三。這是1986年新台幣大升值熱錢行情之後，再次台股在全球股市大放異彩。

逐步解封、可能升息⋯股市開始利多出盡，10檔潛力股可佈局

作者預測全球股市極有可能在6月底、7月中旬間出現相對高點的位置，主要理由有全球逐步解封、升息、原物料大漲、航運鋼鐵股風險提高、疫苗數量可能增加等原因。

漲幅勝台股！國泰電動車ETF買氣大爆棚

國內首檔電動車ETF-國泰智能電動車（00893）1日正式掛牌，在該ETF募集衝出百億元的佳績，1日上市不意外上演強勢行...

300元有譜？ 法人上修長榮目標價至270元

長榮（2603）1日恢復正常交易，法人抓緊步調上修，大型投顧最新報告表示，由於中國鹽田港塞港導致全球貨櫃嚴重堵塞，第3季...

國巨將併奇力新 股價雙雙開高

國巨（2327）宣布將以換股方式，取得原持股11%的關連企業電感廠奇力新（2456）所有股權，今（1）日開盤，兩家公司股...

台股早盤續創新高 漲45點開17,801點

台股今(1)日開盤上漲45.73點，開盤17,801.79點，指數續創歷史新高，鋼鐵及航運持續領軍走揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。