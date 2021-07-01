國巨併奇力新市場肯定今股價雙漲 奇力新大漲逾9%

被動元件大廠國巨（2327）昨（30）日宣布併購奇力新（2456），對奇力新而言，有溢價10%的激勵，另外，二家公司合併之後，將可貢獻新國巨集團 15% 營收，獲利、每股純益也將提升；法人估，國巨獲利可望成長 10%，今（1）日二檔個股早盤雙雙開高，其中，國巨一度上漲逾3%，奇力新更一度大漲逾9%。

對於二家公司合併，市場法人多持正向看法，再加上對奇力新而言，更以溢價10%合併，因此激勵今日該二檔個股雙雙開高，其中，奇力新股價一度大漲逾9%，股價高點來到110.5元，股價差一檔登上漲停價；另外，國巨股價早盤股價也上漲逾3%，盤中高點來到578元，股價也寫下逾二個月新高。

國巨董事長陳泰銘表示，目前奇力新 80% 屬於共用型產品，高端產品比重20%，未來奇力新併入國巨後，將透過國巨集團的資源及通路，加速推動高端、利基應用及產品銷售，陳泰銘預計未來奇力新在高端產品每年將有10%至15%的成長。

而對國巨來說，併購奇力新之後，在產品線方面能一次提供完整電阻、電容、電感等被動元件解決方案，陳泰銘強調，好的產品組合可提升毛利率和獲利，陳泰銘強調，二家公司的合併，對奇力新可帶來產品結構、銷售布局成長，對母公司國巨也能同步受惠。