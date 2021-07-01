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300元有譜？ 法人上修長榮目標價至270元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
長榮貨櫃示意圖。報系資料照
長榮貨櫃示意圖。報系資料照

長榮（2603）1日恢復正常交易，法人抓緊步調上修，大型投顧最新報告表示，由於中國鹽田港塞港導致全球貨櫃嚴重堵塞，第3季旺季到來，運力極度短缺恐難填補旺季需要，支持運價維持強勢，且原本將在明年回補的庫存也可能比預期更早啟動，為此上修長榮今、明年EPS預估為31元、29元，目標價自97元調高到270元。

法人也提醒，長榮恢復正常交易可能成為當沖、短線交易焦點，投資人應避免過度追高，留意投資風險。

法人表示，上半年來全球塞港的情況持續，日前中國鹽田港雖然已自6月23日全面復工，但事件導致鋼口處理運力的水準下探30%，恢復運力時有高達35萬TEU的貨櫃堆積碼頭，以鹽田港單日處理3.6萬TEU能量，還有新貨陸續抵達的因素推算，至少要十天以上才能紓解問題。

前一次蘇伊士運河發生長賜輪卡船事件，影響時間約六天，足見鹽田港塞港衝擊之大，而蘇伊士運河事件導致上海出口集裝箱運價指數飛漲47%，船舶準班率下滑到39%。拉長時間看，鹽田港因疫情影響處理量能的前後期間約一個月，下半年旺季的需求逐步導入，必然讓供給維持緊繃。

另一方面，美國消費需求強勁，3-5月單月零售銷售額皆超過去年12月的旺月水準，雖美國貨櫃進口量也維持單月大於2萬TEU的高檔，但銷售速度仍快於補庫存速度，4月存銷比降至1.07歷史新低。

法人預估，第3季美國銷售力道將延續強勢，第4季節慶銷售可能使存銷比再走低，推估本季運價進一步上漲，第4季保持高檔，2022年初也會在補庫存提前啟動下，首季運價小幅修正10%，有利長榮連兩年獲利站高崗。

法人預估，長榮今、明年EPS提升到31.8元、29元，且股東權益報酬率有望同步成長到97%的高水準，因此給予四倍股淨比，推算目標價270元。

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