台股早盤續創新高 漲45點開17,801點

台股今(1)日開盤上漲45.73點，開盤17,801.79點，指數續創歷史新高，鋼鐵及航運持續領軍走揚。

群益投顧表示，航運和鋼鐵股吸納大部分短打資金，航運緊盯萬海（2615）等高價股表現，鋼鐵則以低價和不銹鋼族群為主軸，短打趁震盪拉回再作承接，玻璃、造紙、塑化、紡織等原物料族群，有機會出現點放。被動元件有國巨（2327）集團整併利多，盤中表現攸關電子股今天整體氣勢，6月營收將陸續公布，業績成長的電子股有機會接棒輪動。

群益投顧說，航運、鋼鐵股仍為帶領大盤上攻的多方指標，雖然電子股未達四成的成交比重，但可留意後續補漲的可能性，指標股看聯發科（2454）TWS晶片打入蘋果鏈，是否續強往千元關卡邁進，以及台積電（2330）何時重回600元。加權指數突破17,709點，歷史新高紀錄至17,797點，短線只要不跌破17,400點、6月25日多方缺口，盤勢將維持上攻態勢。