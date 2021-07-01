逐步解封、可能升息⋯股市開始利多出盡，10檔潛力股可佈局

摘要 1.作者預測全球股市極有可能在6月底、7月中旬間出現相對高點的位置，主要理由有全球逐步解封、升息、原物料大漲、航運鋼鐵股風險提高、疫苗數量可能增加等原因。 2.本文作者建議，可根據幾個面向判斷潛力股，像是高股息、基本面強、產業趨勢向上、或受惠疫後復甦概念的產業。

其實市場的情緒永遠一直在改變調整，所以基本上，只要是在股市或金融市場，待的時間夠久的投資人，就會充分體會這道理，任何事情沒有絕對的，因此樂觀時要想著悲觀的可能；悲觀時要記著樂觀的契機，尤其是應用在投資領域更是如此。

利空衝擊當下，市場會因為看法趨於保守、悲觀，而紛紛拋售股票，造成價格被低估太多；假如有仔細評估及控制好，其實以過去的歷史經驗，都是很好的買點，雖然每次利空呈現的樣貌都不相同。

一般人都想要在風平浪靜，或是利多頻傳股價表現ㄧ段之後，確認沒有風險變數時才願意、敢進場；但事後來看，這時候卻往往是賣點而非買點，因為股價已經充分反應看法，這就是逆向思考反市場操作的重要性，也是為何贏家總是少數的原因！

我的判斷，全球股市極有可能在6月底、7月中旬間出現相對高點的位置，主要理由如下：

1.全球先進國家，隨著疫苗接種成效而逐步解封，股價表現持續反應利多預期！

2.部分新興國家開始升息，美國也擔心通膨，而影響FED的利率政策，因此利率是只可能調升不可能再向下跌了。

3.無論是原物料、大宗商品及貴金屬價格都大漲一段，而拉回整理中，疫情受害，復工股皆已經大幅反彈，科技股經過前陣子整理休息後，又重新回到上升軌道，各類股價量齊揚，恐有慢慢過熱現象，需要特別留意！

4.台灣傳產的二大熱門焦點航運、鋼鐵的熱度仍高，不過風險也很高，基本面雖然夠強，但是投機性明顯大過投資了。

5.初步估計，7月份進口疫苗數量可望增加較多、提高人民接種率，市場警戒慢慢鬆懈後，股市才會反映「利多出盡」而反轉向下。

那麼，有哪些概念股，還可以伺機佈局？有幾大面向：高股息，基本面強（毛利率提升、訂單滿或接獲大客戶訂單），產業趨勢向上例如5G概念或蘋果相關，或是受惠於疫後復甦如美國復工概念⋯等。推薦一些具潛力的個股供各位參考。卜蜂（1215）、光洋科（1785）、台積電（2330）、敦泰（3545）、聯德-KY（4912）、美食-KY（2723）、宏捷科（8086）、惠特（6706）、仁新（6696）、立積（4968）。

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