股東會視訊輔助系統準備上路

因應疫情仍未緩解，金管會公告於8月16日至8月31日間，符合一定條件的公開發行公司，得召開實體股東會並以視訊輔助，以視訊輔助部分應採用集保結算所提供的平台，並遵守集保結算所訂定召開實體股東會並以視訊輔助作業指引。

集保結算所表示，依金管會公告修正之相關措施，公開發行公司採實體股東會並以視訊輔助，股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。股東應事先向公司登記，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。但已經以電子方式行使表決權之股東，則不得以視訊方式參與股東會。

集保結算所總經理朱漢強表示，因應自8月16日起即將上路的實體股東會以視訊輔助部分，是國內首次嘗試的新制度，股東登記以視訊方式參與者，可透過集保結算所提供之平台，進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能，提供股東除親臨實體股東會現場外，另一種參與股東會開會之方式，可適度減少出席實體股東會現場之股東人數，降低群聚感染風險，為此集保結算所將配合建置一套提供公開發行公司使用的股東會視訊輔助系統，成為因應疫情下召開股東會的另一種選擇。