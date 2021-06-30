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推動永續投資 永豐投顧推出台股ESG評鑑系統

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

全球邁入ESG投資大趨勢，永豐投顧今（30）日舉辦永續投資線上記者會，宣佈推出台股ESG評鑑系統，為全台首家取得國際SASB授權的系統，同時也是首家正式發佈台股ESG評鑑報告、推出ESG存股投組的案例。

永豐金控總經理朱士廷表示，企業競爭力評估已從傳統財務指標擴大到ESG，台股需要在地化並具國際標準的ESG評鑑，從法人選股到一般小資存股理財，永豐ESG評鑑要協助更多投資人邁向台股永續投資。

永豐投顧表示，SASB包含五大永續面向，是目前全球金融市場共識的ESG評鑑標準，永豐投顧耗時一年，建立台股第一套以SASB為框架的SinoPac+ ESG評鑑系統，並與第三方專業機構資誠永續發展服務公司合作建構這套符合國際通用規範及台股在地特色的系統，包括個股、產業及推出ESG存股投資組合，為廣大的國內外法人及小資族提供永續投資服務。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，永續投資浪潮下，國際的永續金融重大法規陸續實施，正引導資本市場的投資轉向ESG投資，企業因應來勢洶洶的ESG投資，需要更透明具體的資訊，來與投資人溝通企業的ESG治理績效以及永續發策略。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示，從國際趨勢觀察， ESG整合投資已蔚為主流，如何選擇SASB、TCFD等國際永續準則，並轉化為具體的ESG績效衡量指標，進一步形成金融商品，投資人面對「漂綠」的重要課題。

朱士廷表示，疫情後全球市場更加重視ESG，美國市場2020年ESG基金流入511億美元，年增率達138%創下史上新高，總流入金額更是2018年的十倍，顯示ESG正成為未來投資的新趨勢，永豐金控在ESG各面向不斷努力，子公司也持續發行符合ESG規範的永續金融產品，未來將持續精進永續作為，才能達成企業永續的願景。

台股 永豐金控

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