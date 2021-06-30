外資買超200億 群創、中鋼分居買超前兩大

台股今（30）日再創新高，三大法人買超226.04億元，尤以外資買超200.07億元最高，外資買超前十大中，電子股占5檔，包括面板股及記憶體股，外資買超最高為群創（3481），單日買超53,525張，買超第二大為中鋼（2002），外資買超48,590張。

台股今日由傳產股帶頭，金融股與電子股同步齊揚，推升加權指數盤中改寫歷史新高，一度衝達17,797.27點，終場以17,755.46點作收，創收盤歷史新高，漲幅0.89%，上漲157.27點。

從類股指數來看，玻陶類股大漲9.76%最強勢，運輸類股強彈8.28%，另外鋼鐵股、造紙股也大漲逾4.5%，紡織股、百貨族群上漲超過2%，金融指數上漲0.74%，電子指數小漲0.3%。

統計三大法人今日買超226.04億元，外資買超200.07億元，投信賣超1.19億元，自營商買超（合計）27.16億元，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今日由傳產族群領軍，特別是航運與鋼鐵類股大漲，帶動指數再刷新歷史新高，短中長天期均線呈現多頭格局，預期第3季進入科技股旺季，又有歐美解封後的報復性消費潮即將展開，在科技與傳產雙雙具有營運動能下，台股下半年表現仍可期待，特別是第4季消費旺季更是多頭可著墨的題材，盤面將維持快速輪動格局。

統計外資今日買超前十大個股依序是群創、中鋼、友達（2409）、彩晶（6116）、旺宏（2337）、中石化（1314）、國泰台灣5G+、華航（2610）、寶成（9904）、華邦電（2344）等，面板股，記憶體，鋼鐵龍頭等都是外資買超標的。

葉獻文表示，從企業獲利年增率成長幅度來，以原物料相關的傳產族群上修幅度較大，因此目前台股仍呈現傳產相對強勢格局，不過，進入下半年電子與非電族群各擁投資契機，非電族群有望聚焦消費類股，特別是與美歐市場解封後銷售動能轉強的食衣住行類股為優先，科技股方面，從終端需求仍高可看出成長動能未減，配合下半年科技股傳統旺季，雖然近期電子股整體成交比重仍未回到平均水準，一旦資金從傳產回流，將帶動另一波電子股漲勢，進而推升大盤揚升。