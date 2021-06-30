快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

外資買超200億 群創、中鋼分居買超前兩大

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（30）日再創新高，三大法人買超226.04億元，尤以外資買超200.07億元最高，外資買超前十大中，電子股占5檔，包括面板股及記憶體股，外資買超最高為群創（3481），單日買超53,525張，買超第二大為中鋼（2002），外資買超48,590張。

台股今日由傳產股帶頭，金融股與電子股同步齊揚，推升加權指數盤中改寫歷史新高，一度衝達17,797.27點，終場以17,755.46點作收，創收盤歷史新高，漲幅0.89%，上漲157.27點。

從類股指數來看，玻陶類股大漲9.76%最強勢，運輸類股強彈8.28%，另外鋼鐵股、造紙股也大漲逾4.5%，紡織股、百貨族群上漲超過2%，金融指數上漲0.74%，電子指數小漲0.3%。

統計三大法人今日買超226.04億元，外資買超200.07億元，投信賣超1.19億元，自營商買超（合計）27.16億元，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今日由傳產族群領軍，特別是航運與鋼鐵類股大漲，帶動指數再刷新歷史新高，短中長天期均線呈現多頭格局，預期第3季進入科技股旺季，又有歐美解封後的報復性消費潮即將展開，在科技與傳產雙雙具有營運動能下，台股下半年表現仍可期待，特別是第4季消費旺季更是多頭可著墨的題材，盤面將維持快速輪動格局。

統計外資今日買超前十大個股依序是群創、中鋼、友達（2409）、彩晶（6116）、旺宏（2337）、中石化（1314）、國泰台灣5G+、華航（2610）、寶成（9904）、華邦電（2344）等，面板股，記憶體，鋼鐵龍頭等都是外資買超標的。

葉獻文表示，從企業獲利年增率成長幅度來，以原物料相關的傳產族群上修幅度較大，因此目前台股仍呈現傳產相對強勢格局，不過，進入下半年電子與非電族群各擁投資契機，非電族群有望聚焦消費類股，特別是與美歐市場解封後銷售動能轉強的食衣住行類股為優先，科技股方面，從終端需求仍高可看出成長動能未減，配合下半年科技股傳統旺季，雖然近期電子股整體成交比重仍未回到平均水準，一旦資金從傳產回流，將帶動另一波電子股漲勢，進而推升大盤揚升。

外資 台股

延伸閱讀

黑水變黃金！高雄加速推再生水 用水大戶中鋼是行動者

台股還沒漲完！ 法人上修目標指數至18,500點

中鋼目標價 大摩喊50元

群創導入智能數位化系統 訂單需求滿足率改善42%

相關新聞

國巨取得奇力新100%股權 奇力新將終止上市

國巨股份有限公司（2327）與奇力新（2456）於今（30）日分別召開董事會通過以股份為對價之股份轉換案，由國巨取得奇力...

台股創高 外資大倒貨

台股昨（29）日創歷史新高，但獲利了結賣壓出籠，指數開高殺低收小紅。綜觀台股昨日締造二紀錄，包括：盤中最高來到17,71...

國巨取得奇力新100%股權 外資：效益迅速顯現　

被動元件大廠國巨（2327）今（30）日拋出震撼彈，宣布取得電感廠奇力新（2456）百分之百股份，法人預估在國巨納入奇力...

台股盤中及收盤同創歷史新高 終場漲157點收17,755

台股今（30）日收盤上漲157.27點，台股收盤指數17,755.46點，成交量 5,341.65億元；台股今日盤中高...

台股收漲157.27點 三大法人買超226.04億

台股今（30）日開高走高，鋼鐵股、航運股表現強勢，盤中一度衝達17,797.27點，創下歷史新高，終場以17,755.4...

聯亞生技70歲王長怡人脈、金脈驚人 旗下興櫃聯亞藥股價30元衝220元

6月27日周日傍晚，對台灣防疫來說是至關重大時刻。繼高端疫苗後，另一支國產疫苗——聯亞生技舉行COVID-19疫苗（UB-612）二期臨床試驗期中分析報告記者會，攸關台灣政府預採購500萬劑新冠疫苗的結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。