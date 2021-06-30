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永豐投顧發布半導體ESG報告 推出三種存股組合

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券子公司永豐投顧30日宣布推出台股ESG評鑑系統，發布台股半導體產業ESG評鑑報告、ESG存股投資組合，永豐投顧總經理李學詩表示，台灣半導體產業不僅在傳統財務分析表現出色，ESG評鑑亦有多檔符合國際A級標準，可以說是台灣的護國神山群。

另外、永豐投顧特別將ESG表現優質的公司，加上產業成長趨勢、殖利率等綜合分析，為一般投資人打造包括高殖利率、蘋概股、電動車概念股三種ESG存股組合，希望從法人到小資族，都能永續投資，實現普惠金融。

李學詩指出，永豐投顧為台灣第一家獲得SASB授權的金融機構，SASB由美國永續會計準則委員會公佈，目前已涵蓋26國，全球232家法人投資機構總管理資產72兆使用SASB標準，永豐投顧運用SASB框架建立屬於台股在地化的SinoPac+企業永續評鑑系統，截至7月底預計完成100家企業評估，預計今年底可達250家，明年目標450家，將涵蓋台股市值約六成以上，期望能成為市場評鑑標竿。

永豐投顧在記者會上並正式發佈半導體ESG評鑑報告成果，評鑑顯示，台灣多數半導體企業將ESG理念融入經營概念，其中台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）因溫室氣體減排效能高、再生能源占比較高、耗水量低，在半導體產業中評比都非常卓越。

就細項分析，SASB非常關注半導體產業溫室氣體排放，多數台灣企業對此多有著墨，但僅極少數企業訂定整體減量規劃與目標，為系統追蹤的焦點。此外，外籍員工比重是報告中的重點之一，外籍員工聘僱風險除語言溝通、文化差異，更包含教育訓練及員工健康安全議題，近期苗栗科技廠移工群聚染疫問題正印證突顯相關問題，需要各廠商重視。

另外，永豐投顧並針對一般投資人提出ESG存股投資分析，篩選評鑑級別表現良好的公司，再加入永豐投顧長期深入的產業分析研究，綜合ESG、產業成長趨勢及投資人青睞的殖利率，組成存股投組，讓一般投資人也可以輕鬆掌握ESG投資，與企業一起共享永續的成果，目前推出3種ESG存股投組，其中高殖利率存股及蘋果供應鏈存股，這兩個組合各含5檔股票，今年以來報酬率分別為15.22%、31.85%，第3個存股是EV電動車供應鏈存股，內含3檔股票，同期間報酬率7.18%，永豐投顧認為電動車供應鏈是未來最具爆發潛力的產業之一，目前是存股的優質標的。

存股 半導體

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