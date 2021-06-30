第2季十大爆紅台股榜 中鋼竟然排后座

台股今年第2季最後一天交易，盤中指數與收盤指數同創歷史新高。Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注台股第2季十大爆紅台股榜及五大爆紅ETF榜！第2季主流類股全面轉換，以往交投較為清淡的傳產股噴出巨額成交量，漲風吹進鋼鐵、造紙、紡織、玻璃，攜手散裝航運反攻霸榜十大爆紅台股榜9席；台股屢創歷史新高點之後，五大爆紅ETF榜單罕見由元大台灣50反1（00632R）奪冠，反映投資人認為做空有獲利的機會。

受益政府與民間加大投資帶來的訂單效應，第2季Yahoo奇摩股市App十大爆紅台股榜迎來大反轉，成交量噴漲的傳產股大舉進榜搶占9席！隨著鋼價上漲、接單暢旺，鋼鐵股囊括三個名次。鍍面烤漆鋼材龍頭廠燁輝（2023）截至今年5月的營收累計較去年同期增長近六成，單月業績動能突出引關注，一舉奪下冠軍；鋼鐵龍頭中鋼（2002）股價爆量創十多年最高紀錄，法人評估榮景有機會延續到第4季，搶下第二名；散裝貨運業者慧洋-KY（2637），自去年底以來每月都繳出兩位數以上的年增率，成為唯一上榜航運股，高居第三名。

後疫情時代也讓企業與政府更加重視永續經營，太陽能、風力發電等綠色建設商機使得電線電纜業者華新（1605）、大亞（1609）受惠，榜上有名。南部電爐大廠海光（2038）則搭上風力發電趨勢，提供彰濱風力發電建設所需鋼筋，未來發展備受期待，排名第9。

此外，原物料漲風吹進造紙、紡織、玻璃等產業，個股吸金力也引網友關注。紙漿大廠華紙（1905）提早布局造林，現擁兩岸42萬畝自有林地的碳權資產，排第4名。歐美陸續解封帶動成衣需求重回正軌，南紡（1440）旗下化學纖維、紡紗部門產能滿檔，排名第6。玻璃龍頭台玻（1802）因汽車、中國基礎建設投資需求回升，前五個月合併營收創新高，股價翻漲兩倍，排第七名。而占總市值過半的電子股，第2季僅世芯-KY（3661）勉強擠入榜，去年動能強勁，今年出貨受美國管制影響，能否重回上升軌道成投資人關心重點。

2021年第2季十大爆紅台股榜：燁輝（2023）、中鋼（2002）、慧洋-KY（2637）、華紙（1905）、華新（1605）、南紡（1440）、台玻（1802）、大亞（1609）、海光（2038）及世芯-KY（3661）。

第2季台股屢創歷史新高，五大爆紅ETF榜單罕見由元大台灣50反1（00632R）拿下第一名，在疫情考驗下，出現為求避險轉買反向ETF的趨勢，也反映投資人認為做空有獲利的機會。受益央行低利率決策帶來的高殖利率，使高股息ETF人氣不減，在第2季也紛紛調整持股引網友熱議；採ESG選股策略以抗震的國泰永續高股息ETF（00878）、納入多檔面板股的元大台灣高股息（0056）分別位居第二、三名。調整持股的還有第5名國民ETF元大台灣50（0050），主要新增三檔航運股。此外，中國A股多年反覆打底後漸漸盤堅向上，第2季榜單加入新成員 - 元大滬深300正2（00637L），顯示投資人對A股的興趣正在回溫。

2021年第2季五大爆紅ETF榜：元大台灣50反1、國泰永續高股息ETF、元大台灣高股息、元大滬深300正2、元大台灣50。