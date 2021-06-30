台股盤中及收盤同創歷史新高 終場漲157點收17,755

台股今（30）日收盤上漲157.27點，台股收盤指數17,755.46點，成交量 5,341.65億元；台股今日盤中高點17,797.27點與收盤指數同步創歷史新高，6月大盤指數上漲687.03點，月K線再拉出一根長紅棒。

今日盤面仍由鋼鐵與航運類股匯集多頭人氣，鋼鐵類股漲幅逾4%、運輸類股指數漲幅超過8%；資金湧進同族群的個股，造就百花齊放的漲勢，鋼鐵股今日盤中漲停家數超過20檔，航運股的萬海（2615）及長榮（2603）盤中漲停板也帶動航運類股走勢。

電子股占大盤成交比重今日仍不及五成，電子股除台積電（2330）撐盤之外，聯發科（2454）、晶豪科（3006）、聯詠（3034）、天鈺（4961）等股漲幅相對較大。

第一金投顧表示，目前各種報價到第3季以前都將維持高檔，盤面熱絡的鋼鐵、航運報價停止上漲以前不預設高點。只是漲多之後，投資人宜審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第3季仍會向上的個股。

美國那斯達克指數創下新高，績優股整理中將是買點，選股由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前鋼鐵、半導體、半導體設備、蘋概股、Miniled、驅動 IC、快沖 IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，可偏多操作，須控制好資金水位與風險。