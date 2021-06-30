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富邦媒牛氣沖天 股價進逼信驊、排名坐四望三

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）本月中旬起，股價再度發動攻勢，今（30）日盤中股價來到1,970元，直逼漲停，不僅再創波段新高，同時股價已兵臨2,000大關城下。富邦媒來勢洶洶，本月以來股價漲幅超過五成，股價進逼IC設計的信驊（5274），市場看好，這檔宅經濟代表股將有機會擠進台股高價前三強。

富邦媒日前公告5月獲利，5月稅後盈餘為3.17億元，年成長98.67%，單月每股盈餘為2.27元；累計前五月合併營收達322.9億元，年增26.8%，創歷年同期新高。

富邦媒6月營收因有「618年中慶」檔期加持，公司日前已預先透露，不僅流量較平日翻倍成長，業績更繳出3倍成長佳績，市場普遍預估，公司6月營收將寫下亮麗表現。富邦媒表示，今年618適逢全民居家抗疫關鍵期，居家娛樂、遠距辦公與課程需求提升，消費者鎖定購買3C通訊、大家電、電視電玩類商品，日常用品也同樣展現熱絡買氣。

富邦媒今年以來股價牛氣沖天，站穩千元大關後，即往2,000元衝關，一路不回頭。市場主要看好，富邦媒是疫情下的主要受惠股，尤其今年疫情較去年嚴重且時間更長，包括各大品牌及消費者都更為積極的由現下轉到線上，規模效應明顯。而來自品牌商和消費者的轉變也不易在疫情後流失，看好電商的滲透率將持續攀升，同時，富邦媒因物流和倉儲布局完善，可提供較對手優質的消費體驗，近年來明顯拉開與對手的距離。

富邦媒 疫情 營收

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