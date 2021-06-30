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國巨、奇力新雙停牌 外資提出三預測

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。報系資料照
國巨董事長陳泰銘。報系資料照

國巨（2327）、奇力新（2456）30日雙雙停牌，摩根大通搶先發布報告預測，雙方可能有三種合作情況，一是國巨完全控股奇力新，二是雙方互換旗下事業體，三是國巨結構重整考量奇力新。無論結果如何，摩根大通都認為有利國巨營運壯大，重申「加碼」評等及795元目標價。

此外，國內大型投顧30日報告也基於看好電感需求，優先上調奇力新目標價至140元，建議「買進」。

摩根大通表示，奇力新是全球第四大電感廠，市場份額大約一成，電感也是電容、電阻之外，全球三大主要的被動元件產品之一。國巨過去和奇力新有長期合作，甚至取得控制權，以市場預估奇力新今年營收將成長到188億元，約當於國巨年營收的18%。

若雙方進一步整合，摩根大通認為，這對國巨將有非凡意義，特別是若奇力新若成為集團100%持有子事業，國巨將在三大被動元件產品中，全面取得全球前三或前四大的競爭地位，而其他被動元件廠至多在兩個領域有前列的排名。若說國巨併購基美產出綜效，國巨結盟奇力新也能最大化使用兩家公司的資源，進而壯大國巨的營運實力。

此外，摩根大通也說，若國巨完全控股奇力新，國巨市值、營收都會至少提升一成以上，對國巨未來持續展開併購無疑有更多的幫助。

相對地，若雙方僅有事業體互換，摩根大通表示，此一綜效雖不如完全控股，但奇力新擅長生產消費型的電感產品，國巨過去併購的普思專注在車用、工業用及電信專用電感，結盟仍有一定綜效可期，尤其電感相對於電容、電阻，屬於更高度客製化產品，國巨強化布局均是利大於弊。

國巨 奇力新 摩根

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