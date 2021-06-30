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台股解析／第3季電子好還是傳產強？ 法人這麼看

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股今（30）日盤中電子股鋼鐵股航運股占大盤成交比重約在伯仲間，一度呈現三分天下的情況，市場關心，進入第3季，是要買電子股好，還是持續重押傳產股？法人認為，航運股的基本面佳，且進入旺季，行情仍可期，但電子股也進入旺季，不致於毫無表現，可以傳產、電子均衡布局，也有法人看好電子股可望逐步回到主流。

台股開高走高盤中大漲逾百點，再創歷史新高，各類股占大盤成交比重也有變化，電子股出現回神，占大盤成交比重增至3成，鋼鐵股成為新吸金族群，早盤占大盤成交比重一度達37%以上，盤中則略降至27.2%，航運股略增至27.6%。

法人從投信季底作帳的情況來分析，投信買進中小型股相對積極，尤其在電子股部分，包括半導體、車用電子等都是布局的重點，這部分也是第3季看好的重點產業，另外，傳產股部分，航運股包含貨櫃、散裝、物流，鋼鐵股由不鏽鋼帶動。

因此，法人認為，進入第3季，航運股基本面佳，運價上漲，加上塞港等問題仍未解，且進入旺季，預期航運股仍將是市場重心，鋼鐵股也是看好，另外，從今日盤面表現來看，台積電（2330）、聯發科（2454）為領漲指標，也可視為第3季重點。

法人強調，在投信季底作帳布局傳產股的情況來看，不會在第3季一下子就逆轉，電子股在旺季不可能沒有表現，因此，第3季應採電子股、傳產股均衡布局，傳產股部分，除了目前炙手可熱的航運股、鋼鐵股之外，解封概念股值得留意，包括衣服、鞋子、車子等相關概念股可以觀察，車子部分指的是電動車、零組件。

台新投顧副總黃文清表示，電子股、傳產股的比重慢慢的會出現改變，目前原物料相關族群的熱度高，包括航運股、鋼鐵股、玻陶股等都吸引投資人高度關注，但是第3季進入電子股旺季，在旺季需求推升下，電子股可望逐步回到主流。

黃文清認為，傳產股漲多，相對電子股位階較低，且經過整理，第3季看好電動車、車用、半導體、IC設計、蘋概股等；他指出，在疫情趨緩下，市場信心提升，且資金熱潮仍在，加上產業基本面不錯，歐美解封趨勢不變，將進一步拉高相關需求，台股第3季仍可望再攻高。

電子股 鋼鐵股 航運股

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