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多晶矽去年來首降價 成本壓力紓緩太陽能股今勁揚

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

國內太陽能廠去年下半年營運出現轉機，原本以為今年訂單滿手，營運可望衝高，不料卻因上游原料價格大漲，今年第一季多數太陽能業績不如預期，近日傳出上游多晶矽價格下跌，且業者預期價格仍有下修空間，對下半年太陽能廠營運及市場需求可望有明顯助益，今（30）日太陽能股明顯轉強，其中，茂迪（6244）盤中一度攻上漲停板。

受到上游原物料價格出現去年第三季以來首次下跌，後市成本壓力可望緩和的消息激勵，今日台股太陽能股出現近期首見的全面走強表現，其中，茂迪盤中一度攻上漲停板，股價來到35.4元，不僅重新站回季線關卡，同時也寫下近一個半月的股價新高。

另外，聯合再生（3576）、安集（6477）、元晶（6443）、太極（4934）及國碩（2406），盤中股價也都一度上漲5%至9%之間，受到產業利多消息激勵，今日太陽能股表現強勁。

太陽能業者表示，今年以來全球太陽能廠都面臨原料價格飆漲的壓力，近期中國的太陽能模組廠及電池廠在不堪成本上漲及做一片虧一片的壓力下，出現大規模的聯合停工，因此，近期矽晶片出現去年第三季以來的第一次降價，近日矽晶片的價格跌幅約在8%左右，太陽能業者預期，在產能最大的中國太陽能模組廠及電池停工之下，預料矽晶片後市價格仍有下修空間，也將有利國內太陽能廠下半年的毛利率及整體營運表現。

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