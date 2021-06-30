台股還沒漲完！ 法人上修目標指數至18,500點

台股氣勢如虹，30日受美股激勵，加權指數盤中創下17,774.93歷史高點，國內大型投顧看好台股獲利持續上修加上蘋果iPhone拉貨的力道可期，進一步將台股目標自17,500點上修到18,500點，拉升高達千點，大盤潛在漲幅約4%。

法人表示，台股接下來有三大催化劑，下半年行情還有高點可期，首先是7月企業財報旺季到來，市場將再度檢視今明年獲利上修的事實和潛力，其次歐美經濟解封有利iPhone 13出貨表現，市場普遍看好銷售和前一代熱賣的iPhone 12相當，第三是通膨導致美債殖利率反彈的最壞情況過去，主因聯準會預估5月為通膨高峰，下半年增速可望放緩因而有利股市表現。

法人進一步從類股結構分析，近期資金雖持續集中傳產，但電子股有逐步增強趨勢，先前導致科技股承壓兩大因素是美債殖利率走升、手機需求有下修疑慮，而目前雙重壓力都出現趨緩，配合iPhone 13拉貨帶動科技股的關注度，漲價傳產則有望受惠報價續漲、基建題材恆強不弱，類股輪動有利大盤走多。

投顧法人前次上修台股目標以來，台灣企業獲利上修達6%，伴隨產業題材支持多頭，對台股的本益比上調到19.1倍，股淨比2.25倍，換算目標指數18,500點。

日前統一投顧發表台股看法，也樂觀下半年指數突破18,000點。外資圈最樂觀則仍是喊「加碼」台股的高盛，目標指數19,000點。