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鋼鐵人強強滾 早盤20檔上市櫃鋼鐵股亮燈漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

台股今（30）日再刷新歷史新高，一度衝達17,745.84點，鋼鐵人漲勢亮眼，早盤占大盤成交比重一度超過37％，成為盤面上吸金類股，上市櫃鋼鐵股早盤有高達20檔個股飆上漲停板，上市鋼鐵類股漲幅逾4%。

中國大陸及俄羅斯透過關稅政策降低鋼材出口量，造成國際鋼市供給吃緊，快速累積鋼價大漲能量，中國大陸近日宣布第二波碳中和政策，祭出「限電加價」策略，法人認為台灣鋼鐵業可望獲利。

外資調高中鋼（2002）評等至「優於大盤」，目標價則是調高至50元，中鋼今日以38.5元開高，一度拉升至39.3元，盤中漲幅3.31%；中鴻（2014）盤中漲幅近6%，但彰源（2030）、聚亨（2022）、燁輝（2023）、春源（2010）、官田鋼（2017）、新鋼（2032）、志聯（2024）、佳大（2033）等約20檔上市櫃鋼鐵股亮燈漲停。

上市鋼鐵股早盤占大盤成交比重超過37%，盤中略下滑至近3成，類股漲幅4.79%；櫃買市場鋼股占大盤成交比重11.4%，類股漲幅7.28%。

鋼鐵股

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