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美股三大指數續創史高 台股漲50點開17,648點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股示意圖。記者杜建重／攝影

美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲，那斯達克、標普500、費半指數續創史高，帶動台股今（30）日開盤上漲50點，開在17,648點，在電子、鋼鐵、航運股領漲下，指數朝17,700關卡進行靠攏。

在美股方面，聯準會（Fed）取消配息及庫藏股限制後，大型銀行紛紛宣布增發股利，激勵早盤金融股氣勢如虹，加上消費者信心升至疫情以來新高，帶動標普500盤中一度突破4,300點大關，不過因觀望Delta病毒發展，隨後漲幅有所收斂；另外，受惠半導體族群普遍上揚，及Moderna為首的生技股表現強勢，帶動那斯達克指數開低走高，收盤與標普500、費半指數再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲9.02點，或0.03%，收在34,292.29點；標普500指數上漲1.19點，或0.02%，收在4,291.80點；Nasdaq指數上漲27.83點，或0.19%，收在14,528.34點；費半指數上漲25.72點，或0.77%，收在3,348.87點。

展望後市，統一投顧認為，美股指數持續創下新高，有利全球股市走揚。台灣疫情明顯降溫，且時序步入7月，股東會及法說會行情可期，加上目前進入產業備貨旺季，以及技術面呈現多頭排列，預期台股維持強勢，類股強勢輪動。建議擇優偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主。

標普 美股

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