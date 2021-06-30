特斯拉銷量續看旺 國泰全球智能電動車ETF 00893明日上市

本周眾所矚目的焦點，是全球唯一100%聚焦「純」智能電動車廠及供應鏈的ETF—國泰全球智能電動車ETF（00893）將在明天（7/1）掛牌上市，想抓住電動車長線商機的投資人可多加留意。

全球電動車指標股—特斯拉，5月在中國當地銷量達2.19萬輛，月增88％，市場預估在季末加緊交車的策略下，6月全球銷量可望再大幅成長。法人表示，電動車是從無到有，是從根本上改變產業的大革命，就像15年前智慧型手機問世，對於這全球政府政策所力挺與催生的新能源行業巨頭，投資人應在覺得還太早的時刻就先卡位布局。

電動車在台雖然還未普及，但在全球的銷量已飆速成長。2020年全球銷售量已達250萬台、預估2025年將達1,120萬台，2030年達3,110萬台，十年成長幅度將超過10倍；與年產值約新台幣15兆的智慧手機、12兆的半導體相比較，「全球智能電動車」可說是大有錢途，年產值約可達新台幣百兆元。

國泰投信表示，電動車無疑是2020年以來全球最熱門的產業趨勢，這股電動車風潮以特斯拉(Tesla)為首帶動，但事實上電動車市場涵蓋的商機囊括上游的鋰原料，中游的充電樁、自駕技術、智能座艙零組件及電池製造，與下游的智能電動車廠，因此唯有布局全球並將相關產業鏈一把抓，才能穩穩抓住未來龐大的換車潮商機。

目前國際上有三大電動車指數，包括ICE FactSet全球智能電動車指數、NYSE全球自駕及電動車指數、Solactive電動車及未來移動指數。這三個指數在「純」智能電動車廠跟傳統車廠的比重上，各不相同。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉說，國際三個電動車指數中，僅ICE FactSet 全球智能電動車指數是唯一100%投資在純智能電動車廠及其供應鏈，至於其他兩個指數(NYSE、Solactive)的成分股包含較多傳統車廠。且必需知道的是，傳統車廠每多賣一台電動車，就要少賣一台燃油車，這不免影響該公司整體獲利及營收表現。而這也是為何100%布局純電動車的「ICE FactSet全球智能電動車指數」近2年來報酬率高達182.3%，且漲幅勝過其他兩大電動車指數之關鍵。