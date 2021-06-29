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台股盤中再創歷史新高 終場漲7點收17,598點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

台股今（29）日盤中再創歷史新高，不過，盤中逢高有賣壓而引發盤勢震盪，終場收盤指數上漲7.22點，以17,598.19點作收，成交量5,927.41億元。

台股今日開盤後即上衝再創歷史新高，盤中指數達到17,713.24點，主要由台積電（2330）上漲8元、鋼鐵及航運股勁揚帶動，不過，逢高即遇賣壓，尤其貨櫃三雄股價開高走低，翻黑後更引來賣壓，收斂大盤指數漲幅。盤中雖多頭企圖再拉高，但當沖賣壓出籠，將大盤指數往平盤摜壓，不過，部分金融股出現撐盤買單，今日仍以鋼鐵股為人氣強勢股。

第一金投顧說，目前國際仍然處於擴張階段，各種報價到第3季以前都將維持高檔，盤面熱絡的鋼鐵、航運報價停止上漲以前，不預設高點。只是漲多之後，投資人宜審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第3季仍會向上的個股

第一金投顧表示，近期美國費半、那斯達克指數又創下新高，績優股整理中將是買點，選股由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前鋼鐵、半導體、半導體設備、蘋概股、Miniled、驅動 IC、快沖 IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

鋼鐵股 半導體 個股

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