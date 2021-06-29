快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

UPS大廠旭隼早盤漲 攻上1330元近期新高

經濟日報 / 記者 張義宮／即時報導

不斷電系統（UPS）龍頭大廠旭隼（6409）今(29)日早盤攻上1330元近期高點，股價上漲15元，並突破5、20以及60日線。

旭隼是台股的千金股之一。 前五個月累計營收61.72億元，年增20.6%。

宏遠投顧分析報告指出，預估旭隼2021年營收157.7億元，年增15.5%，營業利益以及每股純益(EPS)將優於去年。

去年旭隼EPS 為25.08元，第1季EPS達4.87元，均創下同期新高。

今年營收雖仍然穩定成長，但旭隼多次重申，匯率及原材料還是二個影響獲利的關鍵因素。

旭隼董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期，原訂日期為6月 24日，變更召開日期為7月23日。

旭隼 營收

延伸閱讀

航運、鋼鐵漲不停 拜登基建還有誰受惠？

蔡明彰觀點：鋼鐵股半年報行情展開 不銹綱、出口鋼鐵二大黑馬

合晶 上月EPS 0.15元

疫苗接種 立院發文調查職員與助理意願

相關新聞

台積電領軍 台股盤中再創歷史新高

台股指數今（29）日再創歷史新高，盤中衝高到17,713.24點，突破今年4月29日17,709點。由於昨日美股的費半指...

貨櫃三雄又漲停！航運股景氣還會熱多久？陽明前董座揭：3重點、1變數

全球缺櫃、塞港現象頻傳，導致海運供應鏈緊繃，運費居高不下，航運股應聲大漲，吸引不少散戶搶當「航海王」；至於貨櫃海運業這波景氣熱潮，能延續到何時？前陽明海運董事長謝志堅認為，有3個重點和1項變數，值得投資人留意。

航運、鋼鐵漲不停 拜登基建還有誰受惠？

萬寶投顧王榮旭指出，歐美經濟解封，加上拜登宣布與兩黨參議員達成基礎建設的共識，推升美股走揚，道瓊雖然還沒有創高，不過那斯達克及標普500都先後創下新高。

鋼鐵股半年報行情展開 不銹綱、出口鋼鐵二大黑馬

萬寶投顧蔡明彰強調，看錯主流股就得付出代價，連法人今年都無法打敗大盤績效，台股今年來上漲19％，對比去年全年上漲23％，才半年時間就幾乎達到去年整年績效。

外資估蘋果財報將超預期 蘋概股轉強大立光寫2個新高

台股前波漲勢明顯由非電子產業主導，不過，近日在時序進入下半年，市場資金逐漸回流電子產業，再加上近日美系外資也預期，即將公...

聯亞藥盤中一度重挫25% 跌破200元

國產疫苗研發路上傳利空，今天兩檔個股股價雙雙重挫。聯亞藥（6562）二期解盲後，有專家認為，聯亞藥公布的中和抗體效價為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。