UPS大廠旭隼早盤漲 攻上1330元近期新高
不斷電系統（UPS）龍頭大廠旭隼（6409）今(29)日早盤攻上1330元近期高點，股價上漲15元，並突破5、20以及60日線。
旭隼是台股的千金股之一。 前五個月累計營收61.72億元，年增20.6%。
宏遠投顧分析報告指出，預估旭隼2021年營收157.7億元，年增15.5%，營業利益以及每股純益(EPS)將優於去年。
去年旭隼EPS 為25.08元，第1季EPS達4.87元，均創下同期新高。
今年營收雖仍然穩定成長，但旭隼多次重申，匯率及原材料還是二個影響獲利的關鍵因素。
旭隼董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期，原訂日期為6月 24日，變更召開日期為7月23日。
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