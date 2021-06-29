台股解析／台股再創新高 法人這麼看

台股今（29）日早盤一度創下新高，可惜盤中拉回震盪，統一投顧董事長黎方國表示，台股今日表現主要是受摩台指結算的影響，預期之後上攻的動能將加大，對7月台股看法正面；日盛投顧總經理鍾國忠預期未來2~3天將呈現整理走勢，華南投顧董事長儲祥生認為，後續要上攻電子股需接棒。

台股今日以17,621.15點開高，早盤一度衝達17,713.24點，突破今年4月29日17,709.23點，再創歷史新高，但指數衝高後拉回震盪翻黑，一度下滑至17,541.14點，早盤預估成交量一度達8,000億元，午盤後預估成交量仍超過6,000億元，盤面上運輸股、鋼鐵股占大盤成交比重近6成。

台股盤中爆量翻黑震盪，黎方國認為，影響今日台股走勢主要是摩台指結算，外資雖然現貨買超，但期貨空單超過3萬口，預期在今日摩台指結算後，台股上攻動力將加大，對7月台股看法樂觀。

他同時列舉台股7月利多包括，美國過去5年7月月線全數上漲；美國將公布財報，預期將有漂亮成績；台股7月重量級公司法說會登場，預期將有利股市表現；股東會將在7~8月召開，公司經營層將釋出正面訊息。

另外，新冠肺炎確診人數持續下降，跌破兩位數，7月12日解禁的機會非常高；蘋果9月新機將發表，啟動供應鏈拉貨，將有助7、8月營收表現，黎方國強調，7月在利多紮實下，對行情樂觀操作。

鍾國忠認為，早盤創高突破17,709點，是假突破，第一次超過前高，預估成交量將爆出6,000億元以上，後續將需要時間來消化這些套牢量，預期未來2~3天將呈現整理走勢，預估約在17,709點附近整理。

儲祥生表示，今日指數一度創高震盪加大，鋼鐵股及運輸股占了快6成的資金，資金遭排擠，電子股占大盤比重不到3成，電子股失血相對不利台股的走勢，後續除要觀察融資增加的情況，若指數要上攻，電子股要能接手才行。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美股科技股上漲，台股盤面上由台積電（2330）帶領，蘋概股、車用等股都有表現，加上傳產股的運輸股、鋼鐵股等各領域都有表現，台股早盤創高且爆出大量留上影線，如果上影線沒有特別長，顯示換手成功，將有機會再往上走，反之，若上影線超過50點，對大盤將有壓力。