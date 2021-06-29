外資估蘋果財報超乎預期 大立光盤中股價寫2個月新高

台股前波漲勢明顯由非電子產業主導，不過，近日在時序進入下半年，市場資金逐漸回流電子產業，再加上近日美系外資也預期，即將公布的蘋果新一季財報，可望有超乎預期的表現，消息面偏多激勵下，今（29）日台股指數再度創歷史新高，蘋果概念股也出現轉強表現，其中，大立光（3008）寫下近二個月股價新高，後市在蘋概股主導下，電子股有機會逐漸重新主導台股多頭走勢。

台股指數從5月急跌之後，近一個指數從反彈到今日再創下歷史新高，期間是由航運股、鋼鐵股及電子股，在台股所有類股中，以三強鼎立拉升台股指數再創高，不過，若以資金比重來看，過去一個月間，航運股及鋼鐵股明顯是市場資金集中的重心。

受到市場看好即將公布的新一季蘋果財報，今日台股蘋概股出現轉強走勢，其中，除了電子權值股台積電（2330）及鴻海（2317）同步上漲之外，大立光今日盤中也一度上漲逾3%，股價高點來到3,160元，股價也寫下近二個月新高。其餘蘋概股包括台光電（2383）、台郡（6269）、TPK-KY（3673）及良維（6290）等股，今股價也都出現相對強勢表現。

近日美系外資法人發布最新報告指示，蘋果 App Store 本月銷售成長強勁，預估蘋果新一季財報表現將超乎華爾街預期。

該外資分析師也指出，iPhone、Mac 和 iPad 需求強勁推動下，蘋果新一季財報營收將優於華爾街預期，主要由於App Store隨著本季經濟解封和消費者行為回歸正常化，App Store服務營收正在穩步增長，App Store業務已成為蘋果的一個重要成長領域，目前App Store 約佔蘋果服務總營收的40%。

該名分析師並指出，從5月開始，全球十個最大市場中，有 8 個市場的 App Store 營收成長正在加速中，許多早些時候受到疫情打擊的市場似乎也出現實質性加速，包括中國、台灣、日本和韓國，這也是讓分析師看好蘋果新一季財報的重要原因。