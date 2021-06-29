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裸晶圓漲不停 大摩上修環球晶、合晶目標價

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照

摩根士丹利調查指出，全球裸晶圓需求成長，將推動晶圓供給吃緊一路到2022年，特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態；晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約，且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成，為此進一步上修環球晶（6488）、合晶（6182）目標價至1,020元、72元，雙雙重申「加碼」。

摩根士丹利也是第二家把環球晶目標價推上千元的外資，此前美銀已經喊到1,150元。隨著晶圓進入漲價以及環球晶併購效益顯現，獲利動能看好被外資視為下一檔「千金股」。

摩根士丹利表示，裸晶圓市場的供給和需求經歷大幅調整後，下半年將進入報價明顯上漲階段，熱況一路看好到2022年。預估2020-2023年8吋及12吋裸晶圓供給的複合成長3%，需求加速成長7%、10%，自今年下半年到2022、2023年的成長最為明顯。

上述反映8吋和12吋晶圓廠明年產能利用率都將達到滿載，特別是半導體資本支出向來和裸晶圓的行情正向關聯，供應商可望完全享有賣方市場的議價優勢，支持報價持續上漲，相關有利環球晶、合晶獲利表現。

摩根士丹利進一步說，裸晶圓市場2008年來曾經歷十年衰退循環，這讓廠商擴產意願變得保守，目前來看，由於裸晶圓報價提高，廠商投資至少要30年才能回本，缺乏回報效率持續壓抑擴產。隨著裸晶圓供給短缺，晶圓廠接下來可能和裸晶圓廠洽談五年的長約、預付合約，價格可能比現貨高出50-60%。

摩根士丹利上修環球晶2022、2023年每股純益預測（EPS）至51.7元、59.8元，合晶上調到3.9元、4.6元，另給予樂觀情境目標價為1,340元、93元。

晶圓廠 環球晶 摩根

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