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聯亞藥盤中一度重挫25% 跌破200元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
聯亞生技外觀。圖／聯合報系資料照片
聯亞生技外觀。圖／聯合報系資料照片

國產疫苗研發路上傳利空，今天兩檔個股股價雙雙重挫。聯亞藥（6562）二期解盲後，有專家認為，聯亞藥公布的中和抗體效價為102.3，低於WHO認可的疫苗。聯亞藥今天最低來到192元，跌幅達25%；高端（6547）今天盤中最低來到240元、跌幅也達6.9%。

聯亞藥6月23日以30元興櫃掛牌交易，受惠於母公司聯亞生技研發中的新冠疫苗UB-612，即將進行解盲說明，以30元登興櫃後就輕鬆的躋身百元俱樂部，最高一度來到300元，超車高端股價，甚至超越興櫃生技股王原點奈米，還引發市場炒作疑雲，金管會也放話將介入調查；隨著6月27日公布相關二期解盲數字後，股價已經連續三天開低走低。

台股專家分析，高端疫苗「七月底供應第一波國產疫苗」，確定無法上路。根據食藥署表示，高端缺少相關技術性資料，需實驗室重做數據，最快也要等到七月底才能審查「緊急使用授權」（EUA），今早盤高端股價就直接開低，最低來到240元。

聯亞藥代母公司聯亞生技公布新冠肺炎疫苗UB-612開發進度後，二期臨床數據符合預期，有良好安全性、耐受性、及免疫反應，將在6月底前把臨床數據彙整送至食藥署申請緊急使用授權（EUA）；至於市場關注保護，這次發表中並未提及，聯亞的中和抗體效價為102.3，也低於高端的662，今天股價持續開低走低，最低來到192元，跌幅達25%。

聯亞 疫苗 生技股

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