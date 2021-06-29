聽新聞
test
0:00 / 0:00
電子、傳產齊揚 台股早盤刷新歷史新高
美股表現分歧，四大指數收盤漲多跌少，科技股表現較佳，帶動台股今（29）日開盤上漲30點，開在17,621點；盤面上，由台積電（2330）等電子權值股走揚，加上運輸以及鋼鐵類股挹注，激勵台股早盤漲逾百點，最高來到17,713點，再刷新歷史新高。
由於新型變種病毒Delta於全球多國傳播，而壓抑原油為首的原物料價格走低，拖累上周表現強勢的周期股多數落，不過資金則轉進成長型類股，而出現良性類股輪動。盤面焦點Facebook、Nvidia均大漲超過4%，引領科技巨頭FAAMG及費半成分股全數上揚，因而帶動標普500、那斯達克、費半指數收盤均創下歷史新高。
終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌150.57點，或0.43%，收在34,283.27點；標普500 指數上漲9.90點，或0.23%，收在4,290.61點；Nasdaq 指數上漲140.12點，或0.97%，收在14,500.51點；費半指數上漲81.65點，或2.51%，收在3,323.14點。
統一投顧認為，美國經濟數據良好，指數持續走揚。台灣疫情降溫明顯，且時序步入商品備貨旺季，經濟基本面展望仍佳，季底法人作帳，以及7月股東會行情，加上技術面多頭排列，預期台股維持強勢，類股強勢輪動。建議擇優偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言