電子、傳產齊揚 台股早盤刷新歷史新高

美股表現分歧，四大指數收盤漲多跌少，科技股表現較佳，帶動台股今（29）日開盤上漲30點，開在17,621點；盤面上，由台積電（2330）等電子權值股走揚，加上運輸以及鋼鐵類股挹注，激勵台股早盤漲逾百點，最高來到17,713點，再刷新歷史新高。

由於新型變種病毒Delta於全球多國傳播，而壓抑原油為首的原物料價格走低，拖累上周表現強勢的周期股多數落，不過資金則轉進成長型類股，而出現良性類股輪動。盤面焦點Facebook、Nvidia均大漲超過4%，引領科技巨頭FAAMG及費半成分股全數上揚，因而帶動標普500、那斯達克、費半指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌150.57點，或0.43%，收在34,283.27點；標普500 指數上漲9.90點，或0.23%，收在4,290.61點；Nasdaq 指數上漲140.12點，或0.97%，收在14,500.51點；費半指數上漲81.65點，或2.51%，收在3,323.14點。

統一投顧認為，美國經濟數據良好，指數持續走揚。台灣疫情降溫明顯，且時序步入商品備貨旺季，經濟基本面展望仍佳，季底法人作帳，以及7月股東會行情，加上技術面多頭排列，預期台股維持強勢，類股強勢輪動。建議擇優偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。