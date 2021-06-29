台積電領軍 台股盤中再創歷史新高

台股指數今（29）日再創歷史新高，盤中衝高到17,713.24點，突破今年4月29日17,709點。由於昨日美股的費半指數大漲2.52%，台積電ADR上漲2.64%，激勵今日台積電（2330）開盤後勁揚。

台積電今日盤中攻高到598元，上漲8元，也拉抬大盤指數走高。此外，國巨（2327）等被動元件也受惠消息面激勵而大漲超過3%。傳產股的航運與鋼鐵類股今日開盤後也呈現勁揚超過2%的強勢，持續匯集人氣。

群益投顧表示，短線技術面有利大盤指數多頭，惟持續消化高檔籌碼，走勢可能偏向震盪。投資人確實參考短期均線多空變化，持續進行汰弱留強、換股區間操作因應。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，雖可建議偏多操作，但須控制好資金水位與風險。