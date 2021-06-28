兆豐期貨：航運、鋼鐵股 持續熱絡

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

觀察28日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有16檔、下跌有4檔；此20 檔個股其中以長榮期貨、大成鋼期貨的表現最為搶眼，為多方指標；而弱勢股期以航空類股的長榮航期貨較為弱勢。熱門股期以傳產較為熱絡，多方勢力氣焰強盛，主因為大盤連續四日上漲，因此上漲的標的居多。

若再進一步觀看連續兩日的表現，連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性者有12檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性者有1檔。

兆豐期貨指出，數據顯示，熱門個股期貨多方慣性者較多，顯示台股結構目前屬偏多格局。個股期貨中，成交口數較大者為市場熱門標的商品，包括長榮期貨、裕民期貨、中鋼期貨、大成鋼期貨。航運、鋼鐵股近期持續熱絡，表現強勢。

從資金與籌碼面切入，台股連續四日上漲，外資與大額交易人台指期貨偏空操作。而近期市場焦點方面，本土疫情逐步好轉，確診人數低於百人，而美股標普500指數目前創歷史新高，因此台股走勢來看，目前也呈現盤堅往上走勢。

而目前走勢續漲至前高附近，且有望突破之標的，在電子股的股票期貨中可觀察凌陽期貨；凌陽期貨近期漲至前高35 元附近，因此建議在32元未跌破的話，可偏多進場，停損設在跌破32元。

期貨 個股 長榮航

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