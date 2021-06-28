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台股ETF吸金創紀錄！ 「關鍵因素」法人這麼說

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

外電報導，台股掛牌ETF 5月淨流入創下600億元的鉅額紀錄，其中，發展最為悠久也是國人喜好投資的元大台灣50（0050）吸金高達317億元最多，另外新發行的中信關鍵半導體、高配息的元大高股息ETF（0056），也有為數可觀的資金流入，法人觀察內外資共襄盛舉台股行情是最大因素。

6月台股ETF投資持續活躍，投信投顧公會統計到28日止，台股掛牌ETF的規模已來到1.93兆元，直逼歷史高峰的1.96兆元。由於接下來還有多家基金公司的產品準備上市及募集，法人預期規模將挑戰2兆元。

5月台股ETF的發展情形延續今年來股票ETF熱賣的趨勢，時值本土疫情升溫衝擊股市，台灣投資人向來有大跌買進的投資慣性，當月元大台灣50 ETF一檔就吸金317億元，規模達到1,688億元，中信關鍵半導體、元大高股息等，也增加81億元、45億元。

另外是壽險為主的法人債市交易活躍，凱基金融債20+（00778B）、FH彭博新興債（00711B）、富邦全球投等債（00740B）、富邦美債20年（00696B）、國泰20年美債（00687B）等，增加30-60億元不等。目前債券ETF仍有1兆多元的規模，是最大的ETF資產類別。

投信法人表示，今年國際股市強勢，尤其台股在疫情爆發前表現居全球前茅，台灣新增開戶數、交易戶數及成交量也不斷成長，使台股相關ETF受惠。

具體而言，法人認為，元大台灣50成長和國際資金增配台股有關，往年除權息旺季前夕，國際投資人有增持做多型的台股ETF的趨勢，加權指數在除權息期間通常易漲難跌。而半導體、高配息ETF則對內資有較大吸引力，這樣的趨勢自去年以來愈來愈顯著。

值得注意是，同樣是國人偏好的期富邦VIX ETF（00677U）也在差不多的時間清算，這檔ETF曾有數百億元規模，特別吸引偏好波動的投資人。

法人認為，隨著愈多投資人參與ETF交易，投資教育愈形重要，主管機關也積極進行市場推廣和風險警示。

ETF 台股

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