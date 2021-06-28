航海王領軍7檔飆上天價！「這8檔」都攻上百元俱樂部

航運股今（28）日攻勢強勁，貨櫃三雄領軍上攻，終場有11檔衝上漲停作收，類股漲幅達7.93%，漲幅居各類股之冠，占大盤成交比重則是下滑至28.8%；統計航運股有7檔飆上歷史天價，攻上百元俱樂部的則有8檔。

台股今日開高震盪走高，指數終場以17,590.97點作收，上漲87.98點，統計三大法人買超55.7億元，其中外資買超52.49億元，投信賣超17.52億元，自營商買超（合計）20.74億元。

航運股為盤面上領漲指標，內外資陸續調高貨櫃股目標價，本土法人最新報告調高長榮（2603）、陽明（2609）至200元以上，本土法人認為長榮遠洋線運價調升有望推升第2季及第3季獲利，全年獲利可期，維持買進投資建議，目標價調高至208 元。

另外，本土法人也調高陽明目標價至203元，認為在第3季運價可望維持高檔下，陽明獲利可期，今年獲利將大幅成長，維持買進投資建議。

本土法人之外，亞系外資也調高長榮目標價，目標價由145元調高至200元，重申買進評等；長榮今日以168元開高衝上漲停176元作收，上漲16元，陽明以156.5元開高後衝上漲停166元作收，上漲15元，萬海（2615）收300元漲停價，貨櫃三雄同步創下歷史新高。

統計今日股價飆上歷史新高的還有台驊投控（2636）、宅配通（2642）、慧洋-KY（2637）、建新國際（8367）等；今日收在漲停的上市櫃航運股合計有11檔，貨櫃三雄之外還有宅配通、正德（2641）、中航（2612）、中櫃（2613）、台驊投控、新興（2605）、榮運（2607）、志信（2611）等。

航運股持續上漲，統計目前已有8家擠進百元價樂部，包括貨櫃三雄、台驊投控、宅配通、慧洋-KY、捷迅（2643）、中菲行（5609）等。

外資今日買超台股，航運股部分，買超長榮3,264張，連三買，但投信賣超1,091張，連二賣，自營商賣超939張，合計三大法人買超1,234張；外資買超陽明6,201 張，連二買，投信賣超112張，連六賣，自營商買超508張，合計三大法人買超6,597張。